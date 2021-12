La storia di Crytical il rapper di Amici entrato con una sfida contro Tommaso

Andiamo a conoscere la storia di un nuovo allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, Francesco Paone, in arte Crytical.

Il rapper è entrato nel programma battendo uno dei ragazzi presenti sin dall’inizio della stagione, Tommaso Cesana, in una sfida voluta da Anna Pettinelli.

Crytical ha 17 anni ed è originario di Pescara ed è noto nel web e nell’ambiente rap per aver preso parte a diverse sfide e competizioni di freestyle (compresa una tappa dell’ambito Tecniche Perfette) oltre ad aver aperto alcuni live di Mondo Marcio.

Dopo il suo ingresso nella scuola, per farsi conoscere ha spiegato:

Per me è importante il tempo. Tutte le cose hanno un tempo, tutte le cose stabiliscono a loro volta un tempo e così via. Il tempo da, il tempo toglie. A volte fa le cose contemporaneamente senza che noi ci accorgiamo di nulla. Siamo padroni ma schiavi allo stesso tempo.

Vorrei aver avuto più tempo per dire ti voglio bene alle persone che se lo meritavano, più tempo per provare a salvare Davide prima che se ne andasse per sempre. E più tempo per guardare in faccia i miei errori e chiedere scusa.