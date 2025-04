Aka 7even torna con “Non x soldi”, un EP dal sapore introspettivo che celebra la libertà e la verità

Aka 7even torna con nuova musica e con un nuovo progetto discografico. Il 2 maggio esce in digitale l’EP Non x soldi, pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy, e accompagnato dall’uscita in radio dell’omonimo singolo lo stesso giorno.

Luca Marzano, in arte Aka 7even, nasce il 23 ottobre 2000. Si fa conoscere al grande pubblico nella ventesima edizione di Amici, dove conquista il pubblico con brani come Mi manchi, Loca e Mille parole. Il suo primo album AKA 7EVEN viene certificato disco di platino.

Nel 2021 pubblica anche un libro, 7 vite, e debutta tra i Big di Sanremo 2022 con il brano Perfetta così.

Dopo un 2024 iniziato con Non dimenticare e Notte fonda, nel 2025 inaugura un nuovo capitolo con Non x soldi.

Ad oggi, Aka 7even ha collezionato oltre 280 milioni di stream audio e video, confermandosi tra i nomi di punta della nuova scena urban-pop italiana.

aka 7even, non x soldi, un ep di rinascita artistica

A quattro anni dal suo primo disco e dopo un lungo periodo di silenzio, Aka 7even torna con un progetto più consapevole e maturo. Non x soldi è molto più di una semplice raccolta di brani: è un invito ad ascoltare la propria verità, a non aver paura delle cadute e a trovare nella musica un’occasione di riscatto.

In questo EP l’artista campano esplora un sound più suonato, dando spazio alla propria vena cantautorale e alle sue qualità di polistrumentista. Un lavoro autentico, frutto di un percorso umano e musicale che si riflette nelle parole e nelle melodie.

“La musica non tradisce”: la dichiarazione d’intenti

Annunciato con un trailer sui suoi canali social, il nuovo EP è una sorta di diario emotivo in cui Aka 7even si mette a nudo. Ogni traccia racconta un frammento della sua storia, tra fragilità, coraggio e verità. Queste le sue parole:

“Puoi avere tutti i soldi del mondo, vederli cadere dal cielo come pioggia… ma cosa resta quando le fiamme li divorano? Resta il silenzio delle notti fredde in uno scantinato buio, quando solo un pianoforte riusciva a fare compagnia. Resta il ricordo della voce spezzata di una madre, mentre prega in una chiesa vuota. Ma poi… poi c’è la musica. Lei non mente, non tradisce, non abbandona. È l’unica voce che ti resta quando il mondo tace ricordandoti che non tutti i mali vengono per nuocere e, forse, questa è l’unica cosa che conta davvero.“

A seguire la splendida copertina del nuovo EP di Aka 7even che lo ritrae con un coro gospel.

Foto di Onofrio Petronella