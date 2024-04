Chitarre funky per “Notte fonda”, il nuovo brano di Aka 7even

Aka 7even Notte fonda testo e significato del nuovo singolo del giovane cantautore in uscita il 12 aprile per Columbia Records/Sony Music Italy.

Si tratta del secondo singolo del 2024 per l’artista da oltre 280 milioni di stream audio e video dopo “Non dimenticare“, brano lanciato lo scorso gennaio che ha rappresentato un punto di svolta per Aka 7even il quale ha deciso di ripartire dalla semplicità, da se stesso e dalla voce, dopo la cura delle ferite del passato.

Aka 7even notte fonda significato del brano

Aka torna con una traccia prodotta da Junior k, Kyv, Zef e Starchild che racconta un percorso di rinascita dell’artista e dell’influenza positiva che ha su di lui una persona, quasi fosse una cura ai suoi incubi.

“Notte Fonda” fotografa un momento di introspezione emotiva in cui Aka 7even esplora quella sensazione di pace interiore legata ad una sua crescita personale. Le chitarre funky e le vibes nostalgiche si mescolano ad alcuni riferimenti della disco music italiana, il tutto accostato ad immagini nitide di una lunga notte in cui il tempo perde di significato, i brutti pensieri svaniscono e “le ombre sulla parete si muovono a tempo”.

Aka 7even notte fonda testo

Testo completo in arrivo il 12 aprile

dell’amore non mi fido ma mi fido di te

che sei la cura ai brutti sogni che mi fanno ancora paura