Amici 20: Aka7even pubblica il singolo “Mille parole”. Testo e significato della canzone (audio)

Aka7even Mille parole testo.

Nuovo inedito in uscita questa notte su tutti gli store digitali per il concorrente di Amici di Maria De Filippi, Aka7even.

Luca, questo il suo vero nome, classe 2000 è nato a Vico Equense (NA).

Entra ad Amici 20 dopo aver lanciato Coco, un brano un duetto con Biondo, nel team Pettinelli presentando il suo inedito Yellow. Durante il suo percorso all’interno della scuola ha trovato un’intesa davvero speciale con la ballerina Martina.

Yellow e Mi manchi sono stati entrambi pubblicati dal talent e prodotti da Cosmophonix.

Una canzone d’amore in cui l’artista rivede nell’attuale ragazza “l’incubo” di alcuni comportamenti non piacevoli della sua ex.

aka7even Mille parole testo

(Scritto da Fiodar Fogliato, Gianvito Vizzi, Luca Bottoli, Luca Marzano, Max Elias Keinschmidt

Prodotto da Cosmophonix)

Gioco di sguardi

è nato per caso da come mi guardi

e come ti guardo quando ti arrabbi

tu che sorridi

I tuoi occhi mi dicono cose che non sai nemmeno

tipo che ti amo, tipo che tremo

quando ti vedo

Sai già che ho bisogno di te Affianco

Sai già che con te ho rivisto il bianco

tieni la mano, stringila forte

parlami ancora

ho vuoti di memoria

ma con te una parola

vale più di mille messe assieme

vale più di lasciarsi cadere

vale più di ogni altra cosa che non passa

vale più di quanto vale la mia faccia

la tua faccia è così bella

che fa sentire bello anche me

proprio me

anche se rimango solo

non mi ci sento se penso a te

penso che se siamo diversi

sai che gli opposti si attraggono

noi siamo il diavolo e l’angelo

io le tue foglie, tu l’albero

tu la città, io la periferia

mi fai sentire nella terra mia

perché con te sono a casa

perché tu sei la mia casa

casa mia

Sai già che ho bisogno di te Affianco

Sai già che con te ho rivisto il bianco

tieni la mano, stringila forte

parlami ancora

ho vuoti di memoria

ma con te una parola

vale più di mille messe assieme

vale più di lasciarsi cadere

vale più di ogni altra cosa che non passa

vale più di quanto vale la mia faccia

vale più di mille messe assieme

vale più di lasciarsi cadere

vale più di ogni altra

cosa che non passa

vale più di quanto vale la mia faccia