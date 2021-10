Aka 7even racconta la sua vita, tra gioie e dolori, nel libro “7 vite”

Aka 7even libro in arrivo… ebbene sì, il cantautore aveva anticipato novità in arrivo qualche giorno fa con un tweet misterioso che, come sempre succede in questi casi, ha fatto schizzare il suo nome in vetta ai TT italiani.

Non so cosa stia succedendo…

Alle 18 tutti sul mio profilo. — Aka 7even (@Aka7evenreal) October 11, 2021

In molti pensavano al rilascio di una nuova canzone e invece la nuova uscita dell’ex concorrente di Amici edizione numero 20, sarà un libro.

AKA 7even libro in uscita… ecco “7 vite”

Ecco come l’artista ha annunciato l’uscita di 7 vite, prevista per il 23 novembre con Mondadori, sulle proprie pagine social…

C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno. Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo. Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi. Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi. 7 VITE – il mio primo romanzo edito da Mondadori, sarà vostro dal 23 novembre

Di sicuro questo libro sarà una lettura interessante, un racconto di vita. Aka 7even, Luca, non ha solo da raccontare del suo sogno e dei sacrifici fatti per inseguire la musica. Il ragazzo ha anche una storia, una storia che lo ha visto confrontarsi, come da lui rivelato nel corso di Amici di Maria De Filippi, con un’esperienza di quelle che ti segna la vita, il coma, e con la depressione (ne parlammo in questo articolo). Argomenti che, raccontati, possono solo che essere una carezza (o uno schiaffo per “risvegliarsi”) per tanti altri ragazzi.

Qui il link per pre-ordinare il libro e partecipare ad un evento online.

Nel frattempo sale anche l’attesa per il primo vero tour di Aka. I live partiranno il 24 gennaio prossimo dalla Casa della Musica di Napoli. Per scoprire qualche anticipazione in più sullo show che l’artista ha in serbo per noi vi invitiamo a recuperare la nostra video intervista al cantante in occasione dei Seat Music Awards 2021.

Foto di copertina di Erica Fava