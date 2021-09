Intervista ad Aka 7even: “Ho pianto quando ho saputo di Mike Bird”

Aka 7Even torna ad incontrare All Music Italia, in occasione della prima delle due serate dei Seat Music Awards 2021, l’evento in diretta su Rai Uno. L’artista campano è reduce da un’estate particolarmente intensa, fatta di interviste e promo a non finire ma anche e soprattutto dei suoi primi live da ex Amici.

L’estate 2021 è stata però anche la stagione di Loca, il tormentone estivo che è valso al cantante, insieme al suo primo vero disco omonimo, il quarto disco di platino. La canzone è stata una delle hit dell’estate ed è stata remixata da Robledo, artista che Aka stima moltissimo.

Luca Marzano (questo il suo vero nome) ai nostri microfoni ha parlato dunque di questo periodo d’oro, per quanto molto stancante, ma anche di un tema molto caro. Ci riferiamo alla scomparsa di Michele Merlo, al quale ha dedicato un toccante tweet il giorno del mesiversario della sua morte.

Aka 7Even ricorda Michele Merlo

Il 6 settembre 2021, a tre mesi dalla scomparsa di Mike, Aka ha ricevuto la sua certificazione. Un segno del destino, o perlomeno così lui l’ha vista.. Ecco come l’artista ha commentato la scomparsa del collega:

Fai conto che può sembrare strano ma io non piango facilmente, anche se ad Amici ho pianto in continuazione, ma lì era tutto moltiplicato per dieci. Fuori, nella vita reale, non piango. Quando ho saputo della sua morte ho pianto, anche non conoscendolo, è stato pesante.

In questi mesi Aka sta preparando il suo tour invernale. Qui sotto qualche piccola anticipazione da parte sua:

L’intenzione è quella di creare uno spettacolo quanto più possibile in stile americano. Con scenografie, ballerini, band, io che ballo. Il concept è prettamente ispirato a Justin Bieber e Chris Brown. E tra l’altro la mia capacità sul palco di essere polistrumentista, quindi mi cimenterò a suonare anche la batteria e la chitarra.

Qui sotto potete recuperare il video integrale della nostra intervista ad Aka 7even ad All Music Italia.