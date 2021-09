Seat Music Awards 2021: la scaletta della prima serata

Ritorna questa sera, giovedì 9 settembre, l’appuntamento con i Seat Music Awards 2021, l’evento che ogni anno da oltre 15 edizioni assegna i premi e le certificazioni più prestigiosi della musica italiana. La terza edizione dell’evento è condotta ancora una volta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, per la decima volta insieme sul palco in coppia.

Quella di giovedì 9 è soltanto il primo di due appuntamenti che andranno in onda su Rai Uno a partire dalle ore 21. Nel corso di queste due serate in particolare saranno premiati gli album che, da giugno 2020 a settembre 2021, hanno raggiunto i traguardi del disco d’oro (oltre 25.000 copie), Platino (oltre 50.000 copie) e multiplatino, e i singoli che hanno ottenuto certificazioni multiplatino.

Scopriamo dunque insieme la scaletta e l’ordine di uscita degli artisti di questa serata inaugurale e tutte le certificazioni che verranno assegnate.

Scaletta e ordine di uscita Seat Music Awards 2021

GIGI D’ALESSIO – SMA per il disco “Buongiorno”

MADAME – SMA per il disco “Madame” e per il singolo “Voce”

MARRACASH – Premio Speciale ALBUM più venduto del 2020

IL VOLO – Premio Arena di Verona

GIORGIO PANARIELLO e MARCO GIALLINI – Lancio “Lui è Peggio di Me” RAI3

SANGIOVANNI – SMA per il singolo “Malibu”, “Lady”, “Tutta la notte” e per il disco “Sangiovanni”

MARIA DE FILIPPI – Premio Speciale SMA

LIGABUE – SMA per il disco “7”

ALESSANDRA AMOROSO – SMA per il singolo “Karaoke”

ALESSANDRO CATTELAN – Lancio “Da Grande” Rai1

CLAUDIO BAGLIONI – SMA per il disco “In questa Storia che è la mia” e PREMIO ARENA DI VERONA

MARCO MENGONI – SMA per il singolo “Venere e Marte”

AMADEUS – Premio Arena di Verona

MAHMOOD – SMA per il singolo “Dorado”

ANTONELLA CLERICI – Lancio “Mezzogiorno” e “The Voice Senior”

ORIETTA BERTI – SMA per il singolo “Mille”

ZUCCHERO – SMA per il disco DOC

PIO E AMEDEO – Premio Speciale SMA

ACHILLE LAURO – SMA per il singolo “Bam Bam Twist” e per il disco “1990”

FIORELLA MANNOIA – Omaggio Gino Strada / Lancio “La Versione di Fiorella” Rai3

PAOLA CORTELLESI – Rientro nelle Sale Cinematografiche / Lancio “Come un gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto”

ANDREA BOCELLI – Premio Arena di Verona

OMAGGIO A RAFFAELLA CARRA’ – Vanessa Incontrada

JERRY CALA’ – Premio Arena di Verona

PURPLE DISCO MACHINE – Lo premia la Sony con le certificazioni raggiunte in Italia

AKA7EVEN – SMA per il singolo “Mi Manchi”, “Loca” e per il disco “Aka7even”

MASSIMO PERICOLO – SMA per il disco “Solo tutto”

MECNA – SMA per il disco “Mentre nessuno guarda”

PSICOLOGI – SMA per il disco “Millenium Bug