Seat Music Awards 2021: ecco come saranno suddivisi i cantanti nei tre appuntamenti

Seat Music Awards Cast.

Manca poco al ritorno dei premi della musica italiana, i Music Awards, riconoscimenti che premiano gli album che, da giugno 2020 a settembre 2021, hanno raggiunto i traguardi del disco d’oro (oltre 25.000 copie), Platino (oltre 50.000 copie) e multiplatino, e i singoli che hanno ottenuto certificazioni multiplatino.

Sono tre gli appuntamenti dei Seat Music Awards 2021. Due prime serate che andranno in onda il 9 e 10 settembre su Rai1, appuntamenti condotti dalla consolidata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, e un appuntamento pomeridiano previsto per domenica 12 settembre con alla guida, per il secondo consecutivo, Nek.

Sul palco, come già annunciato in questo articolo, anche grandi ospiti dalla tv come Amadeus e Maria De Filippi.

Ma come saranno divisi i cantanti nei tre appuntamenti? Clicca in basso su continua per scoprirlo.