Seat Music Awards 2021: nel cast anche Maria De Filippi, Ligabue, Amadeus, Cattelan, Sangiovanni

Seat Music Awards 2021 cast.

Tornano in onda il 9 e 10 settembre su Rai 1, presentati dalla ormai consolidata coppia formata da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, i Seat Music Awards, i premi della musica italiana. Due serate di musica in cui verrano premiati gli artisti che hanno ottenuto certificazioni per i loro album e singoli (per quest’ultimi dal multiplatino in sù) nel corso dell’ultimo anno.

Una serata di gala che vedrà sul palco dell’Arena di Verona, oltre ai grandi nomi della musica italiana, più di 40 artisti, anche alcune star della televisione come Eleonora Abbagnato, Lillo, Giorgio Panariello, Marco Giallini, Pio e Amedeo, Alessandro Siani, Alessandro Cattelan e, per ultimi ma non per importanza, Maria De Filippi e Amadeus che festeggeranno il successo di vendite rispettivamente deglo artisti di Amici 20 e Sanremo 2021.

Ligabue invece lancerà in anteprima È andata così, un progetto in 21 episodi con la partecipazione di Stefano Accorsi in partenza a settembre su RaiPlay.

I due show saranno preceduti l’8 settembre alle ore 16:30 da Seat Music Awards 2021 speciale, presentato da Nek.

