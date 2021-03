Amici Specials: Aka7even e la sua intensa storia di vita dal coma alla depressione

Aka7even e Amici Specials, la serie di speciali legati ad Amici di Maria De Filippi che da quest’anno sono in esclusiva su Amazon Prime Video stanno riservano diverse sorprese in termini di emozioni e storie di vita.

Attraverso il format infatti si stanno conoscendo meglio infatti le storie dei ragazzi affrontando temi importanti. La De Filippi, narratrice di questo racconto, nel primo appuntamento ha quasi ricreato l’atmosfera del primo Amici, il talk show che la lanciò negli anni ’90 e in cui i giovani si confrontavano pubblicamente sui loro problemi.

E così, dopo la storia di Leonardo Lamacchia inerente il suo coming out (la trovate qui), la storia di un altro ragazzo ha colpito dritto al cuore, quella di Aka7even, un ragazzo che è passato attraverso al coma, la solitudine e la depressione e che si è aperto commuovendo i suoi compagni, Samuele e Tancredi in primis.

Clicca in basso su continua per scoprire la sua intensa storia in una lunga lettera.