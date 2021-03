Amici Specials: al centro le storie dei ragazzi e il coraggioso coming out di Leonardo Lamacchia. Ecco il testo della toccante lettera dell’artista

Amici Specials Leonardo Lamacchia. Dopo l’esordio da record, il migliore di sempre per il Talent Show di Canale 5 (ben 6.016.000 spettatori pari al 28.73% di share, quasi un raddoppio considerando che Amici 19 lo scorso anno registrò 3.778.000 spettatori, pari al 19.82% di share), quest’anno il programma ha inserito anche un nuovo appuntamento su Amazon Prime Video.

Il primo appuntamento con Amici Specials è stato molto intenso. Nello speciale infatti, con protagonisti i ragazzi del programma e Maria De Filippi, sono stati affrontati temi molto importanti. La conduttrice infatti ha chiesto ai talenti della scuola di scrivere su un diario qualcosa che sarà letto dalla conduttrice e, al tempo stesso, ascoltato dagli altri ragazzi.

I diari, durante lo speciale, sono stati letti dalla De Filippi e sono uscite storie di vita molto intense che parlano di amore, di amicizia ma anche dell’eterno senso di insoddisfazione e del non provare emozioni, come nel caso della storia del cantautore Tancredi.

Tra le tante storie assume un valore ancora più importante dopo il recente episodio di violenza accaduto a Roma quando un uomo ha attraversato i binari della metropolitana per picchiare, senza nessun motivo, due ragazzi che si stavano baciando dimostrando che l’omofobia in Italia è un problema che esiste ed è concreto e che, la tanto ostacolata legge contro la violenza omotransgender nel nostro paese è necessaria immediatamente, al di à di quello che dicano politici come Giorgia Meloni.

La storia che ha portato luce sull’omosessualità e sulla paura dei ragazzi nell’affrontarla è quella di Leonardo, Leonardo Lamacchia. Una lunga lettera che fa riflettere e che potete trovare in versione integrale nella prossima pagina.