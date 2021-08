Aka 7even pronto a lanciare la versione spagnola di “Loca” con Robledo (copertina e audio)

Aka 7even Loca, il brano lanciato lo scorso maggio dal giovane artista di Amici di Maria De Filippi, sta per uscire in una nuova versione in lingua spagnola e in duetto.

La canzone ad oggi con i suoi 40 milioni di stream è nella Top 5 delle canzoni italiane dell’estate 2021 più ascoltate su Spotify ed ora si prepara a prendere una nuova vita cercando al tempo stesso di spiccare il volo per verso la Spagna con Loca Spanish version feat. Robledo.

Aka 7even Loca Spanish Version

La nuova versione del brano uscirà il 27 agosto ed è già disponibile per il pre save su Spotify e il Pre add su Apple Music cliccando qui. Ad annunciarlo lo stesso Aka 7even tramite un post sui social:

“Oggi si realizza una di quelle cose che da sempre ho desiderato: collaborare e portare la mia musica anche fuori dall’Italia. È disponibile ora il pre-save nelle mie stories e nel link in bio di Loca spanish version.

Ringrazio mi hermano Robledo per aver lavorato insieme a questo progetto e tutto il mio super team per aver reso possibile questo.“

Qui a seguire la copertina del singolo mentre a questo link trovate una breve anteprima del brano.

Robledo, vero nome Alberto Robledo Bustos, è un giovane artista spagnolo nato a Madrid che è ascoltato da quasi mezzo milione di persone al mese su Spotify. I suoi ultimi singoli sono Xq te vas? e Dime Bbsita (quest’ultima con oltre 33 milioni di stream).

Ad oggi la versione in italiano di Loca è stata certificata con il doppio disco di platino. In totale Aka 7even ha ad oggi 305.000 copie certificate tra album e singoli.