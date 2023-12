Aka 7even pronto al ritorno. “Non dimenticare” apre le porte al nuovo disco: “Riparto dalla mia voce, senza sovrastrutture…”

Aka 7ven Non Dimenticare testo e significato del brano che segna un nuovo inizio.

Il 2024 sarà l’anno della rinascita, o meglio della ricostruzione, per Aka 7even. Il giovane cantautore lanciato da Amici di Maria De Filippi si prepara a tornare con un nuovo team, un nuovo singolo, un disco, il secondo della sua carriera, e soprattutto nuove consapevolezze.

Dopo il lancio avvenuto nel 2021 con un EP certificato con il disco di platino e due singoli multiplatino (“Mi manchi” doppio disco di platino e “Loca” triplo disco di platino), Luca nel 2022 ha consolidato il suo successo debuttando al Festival di Sanremo con “Perfetta così” (disco di platino), con il singolo “Loca” con Guè (singolo arrivato all’oro quest’anno) e vincendo il nostro All Music Italia Awards 2022 come artista maschile dell’anno.

Il 2023 è stato un anno di transizione per l’artista, così lo definisce lui stesso in un post pubblicato in questi giorni su Instagram:

“Il 2023 è stato l’anno della transizione, un album che manca da due anni e che in molti so che aspettate, ma dopo anni intensi e veloci è arrivato il momento di ricostruire, il momento in cui sento il bisogno di creare un nuovo disegno, una nuova direzione.

È stato un anno ricco di live e all’insegna dell’amore, l’anno in cui a livello psicologico mi sono riconnesso con me stesso e in cui ho curato ferite del passato rendendole musica.”

Nel corso di quest’anno che sta per concludersi Aka 7even ha lanciato un splendida ballad, “Non piove più“, e un singolo per l’estate, “Rock ‘n’roll“. L’artista si è preso diverso tempo per riflettere e ha capito che, nonostante le sue doti da performer sul palco siano invidiabili, da vera popstar, per ritrovare il punto focale della sua musica deve ripartire dalla cosa più importanti, oltre alle canzoni ovviamente. La sua voce…

“Ho deciso di ripartire dalla semplicità, da me stesso, dalla mia voce, senza troppe sovrastrutture, con un team nuovo che si aggiunge al mio storico e con una fame e voglia di farvi ascoltare il nuovo Aka.“

Queste nuove consapevolezza prenderanno vita dopo il rinnovo del contratto con Columbia Records/Sony Music Italy e grazie anche ad un nuovo team di lavoro che va ad affiancarsi a quello storico di Cosmophonix.

Aka 7even non dimenticate significato del brano

Il primo tassello di questo nuovo percorso è imminente ed è un singolo, “Non dimenticare“, che sarà accompagnato da un video in cui Aka 7even ha deciso di coinvolgere i propri fan…

“La cosa più importante rimanete voi che siete rimasti sempre al mio fianco per questo ho deciso che per il mio nuovo videoclip vi renderò protagonisti della mia rinascita!“

Cliccando a questo link infatti sarà possibile caricare i video più belli presenti nei rullini fotografici telefonici di ognuno di noi, video di amori presenti e passati e di tutto ciò che non si vuole dimenticare. Aka sceglierà quindi i più belli che verranno inseriti nel suo video del suo prossimo singolo.

Questo nuovo singolo rappresenta per il cantautore un vero e proprio inno ai momenti e alle persone che rendono speciali la vita di ognuno di noi. Un invito a non dimenticare, anche quando le cose finiscono.

Non ci resta che attendere quindi l’annuncio ufficiale con la data di uscita del singolo. Qui a seguire l’anteprima di una parte del testo.

Aka 7even non dimenticare testo

Non dimenticare

tutto il tempo insieme

anche se lontani, con altri

in posti distanti

ti prego tu non dimenticare

anche se fa male

anche se lontani, con altri

in posti distanti

sorrisi nei pianti