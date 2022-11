ESCLUSIVA: Aka 7even si esibisce a sorpresa in piazza plebiscito con il nuovo singolo

Aka 7even nuovo singolo testo e significato.

Luca, ovvero Aka 7even, lo aveva svelato ai suoi fan sui social già da qualche tempo… dopo l’uscita del brano realizzato per la campagna Coop Voce, Voce per l’appunto, e dopo il duetto internazionale con Kamrad sulle note di I Believe, dicembre sarebbe stato il mese del ritorno con un nuovo singolo inedito, una ballad d’amore come la celebre Mi manchi, brano che tante soddisfazioni (e due dischi di platino), gli ha dato.

All Music Italia è in grado di anticiparvi il testo della canzone in quanto, completamente a sorpresa, Aka 7even l’ha cantata oggi, 30 novembre, in piazza Plebiscito a Napoli durante la registrazione del videoclip ufficiale.

Aka 7even nuovo singolo significato del brano

Come dicevamo Aka torna a parlare d’amore e lo fa con una canzone dal titolo ancora top secret, in uscita nelle prossime settimane.

Nel pezzo Luca dedica parole molto importanti ad una lei che è in grado di tirarlo sù nei momenti bui, di scaldarlo come la bella stagione quando il mondo ti è contro e senti freddo… per Aka lei è come un pianeta… il pianeta dell’amore.

L’artista sui social ne parla così:

“Il nuovo singolo l’ho scritto per una persona speciale. Lei capirà tutto. Sono passati quasi 5 mesi dall’uscita di Toca. In questi mesi mi sono preso forse per la prima volta del tempo per me stesso, mi sono allentato, ho viaggiato tra l’Italia e il Brasile, ho incontrato tante persone e ho assorbito tante cose. Per scrivere nuova musica penso sia fondamentale compiere esperienze di vita, osservare e soprattutto ascoltarsi… ci siamo. ‘Ho trovato il mio sorriso per ricominciare’ “

Aka 7even nuovo singolo testo

Ho preso un volo solo andata dentro te

Quel posto che nessuno può raggiungere

Dimmi solo

Se uno stronzo

Come me

Ha la chiave per entrare

Ora che non piove più

Vorrei stringerti fino a farmi male

Sarà che il tempo non passa

e il mio passatempo è star qui a pensare

Tu sarai l’estate, e la mia primavera

Quel mare che mi agita se sono giù

Tu sarai l’inverno senza la bufera

Sarai quella voce che mi tira su

Su su un pianeta che mi ricorda l’amore

Su su una lacrima con scritto su il tuo nome

E non importa come

Non importa dove

Vorrei solo stringerti ancora una volta

Eh

Dirti che

Non ho mai amato come amo te.

Non mi interessa regalarti una LV

Voglio regalarti me che so come capirti

Non indosso maschere quando sto con te

Perché le mie maschere le lascerò in hotel

Sono sempre stato solo

Nei momenti bui ho perso anche il controllo

E te mi hai messo apposto

Il tuo corpo è come una coreografia

Che balla ed è poesia

Lo immagino quando siamo distanti e

Tu sarai l’estate, e la mia primavera

Quel mare che mi agita se sono giù

Tu sarai l’inverno senza la bufera

Sarai quella voce che mi tira su

Su su un pianeta che mi ricorda l’amore

Su su una lacrima con scritto su il tuo nome

E non importa come

Non importa dove

Vorrei solo stringerti ancora una volta

Eh

Dirti che

Non ho mai amato come amo te.

Non importa quanto il mio passato faccia male

Ho trovato il mio sorriso per ricominciare

Vorrei farlo con te

Che mi hai insegnato a non voltarmi per tornare indietro

Ma a guardare un punto in alto per toccare il cielo

Voglio salire su, uh uh uh.

Su su un pianeta che mi ricorda l’amore

Su su una lacrima con scritto su il tuo nome

E non importa come

Non importa dove

Vorrei solo stringerti ancora una volta

Eh

Dirti che

Non ho mai amato come amo te.