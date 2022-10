Aka 7even: esce il singolo “Voce”, versione integrale del brano usato nella campagna promozionale CoopVoce

Aka 7even Voce testo e significato del nuovo singolo già noto per essere stato usato nella campagna pubblicitaria di CoopVoce fuori da venerdì 21 ottobre nella sua versione integrale.

Il 2022 per Aka 7even è stato un anno ricco di soddisfazioni importanti. Il cantautore ha infatti debuttato sul palco del Festival di Sanremo con Perfetta così, brano che ha conquistato il disco di platino, ha quindi portato a casa due riconoscimenti importanti, un MTV EMAS come Best Italian Act e un NICKELODEON KIDS’ CHOICE AWARDS, è partito con un tour estivo e ha pubblicato due singoli inediti La prima volta e Loca, quest’ultimo in duetto con Guè.

Ad oggi Aka 7even, con solo due anni di carriera all’attivo, è nella Top 15 degli artisti lanciati da un talent show più certificati di sempre con oltre 500.000 copie certificate dalla FIMI tra singoli e il suo album d’esordio.

Aka 7even Voce significato del brano

Voce è una canzone di cui abbiamo già potuto ascoltare l’inizio in quanto usata, in una versione leggermente modificata, come colonna sonora di CoopVoce. Ora il brano, una canzone d’amore in cui l’artista, da una parte mette in chiaro le priorità della sua vita, gli affetti e l’amore in primis, dall’altra si rivolge ad una lei per dirle che non c’è distanza che non possa essere colmata.

Qui a seguire il video dello spot pubblicitario.

Aka 7even Voce testo e audio

