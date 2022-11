Fuori la nuova versione di “I Believe” di Kamrad in feat. con Aka 7even

Kamrad + Aka 7even I Believe testo significato e audio del brano.

È fuori in digitale su tutte le piattaforme streaming e i digital stores, ma anche in rotazione radiofonica, la nuova versione del brano I Believe dell’artista tedesco da milioni di stream, Kamrad, con il cantautore multiplatino italiano Aka 7even.

Il brano ha già scalato le classifiche europee e conta oltre 52 milioni di stream sul solo Spotify (oltre 70 su tutte le piattaforme) ed è arrivato al vertice delle classifiche in Germania diventando la canzone più ascoltata nelle radio tedesche per oltre 3 mesi consecutivi.

Per l’Italia arriva in questa versione speciale in collaborazione col giovane artista che in soli due anni è riuscito a farsi apprezzare con ballad intense come Mi manchi e con canzoni piene di ritmo quali Loca.

I due artisti hanno unito il loro talento e le loro voci dando vita a un ri-arrangiamento unico della canzone.

Kamrad – Aka 7even I believe significato del brano

La canzone affronta il tema della fiducia nelle relazioni e della difficoltà che oggi giorno riscontriamo nell’approcciarci agli altri, vivendo in una società sommersa dai social network come Tinder.

Kamrad, cantautore e producer 24enne ne parla così:

“Penso che molte persone – me compreso – soffrano di aspettative irrealistiche che la società e i social media diffondono in termini di relazioni. Voglio mostrare ai miei fan e a tutti gli ascoltatori la mia crescita – tutto sarà più personale, più onesto e semplicemente più me stesso“.

Questa invece la dichiarazione di Luca, in arte Aka 7even:

“Essere scelto come artista italiano per una collaborazione internazionale è sempre un onore oltre che un’occasione di entrare in contatto con influenze musicali differenti. Appena ho sentito ‘I Believe’ ho accettato subito di sposare il progetto e ringrazio ancora Kamrad per aver deciso di condividere con me la sua musica“.

Questo brano tra l’altro è l’ultima delle sorprese annunciate da Aka 7even. La prossima, in uscita entro infine anno, sarà il suo nuovo singolo ufficiale.

Kamrad – Aka 7even I believe testo e audio

Blow my mind, blow my mind

Blow my mind now

Take me high, take me high

Spin me right round

Don’t know why, don’t know why

It’s burning me out

I won’t get it right, stay at home all night

oh mama, oh mama

è ottobre e già fa freddo

tutto l’hype, tutto l’hype

estivo sta finendo

torneranno, torneranno

le coppie di moda

io che aspetto la mia soda

e lei sul sofà che ci prova ancora

I believe

l’amore è come un giro al Casinò

I believe

per questo io non mi innamorerò

I believe

l’amore è come un giro al Casinò

I believe

non so se fa per me

I believe

l’amore è come un giro al Casinò

I believe

per questo io non mi innamorerò

I believe

l’amore è come un giro al Casinò

I believe

Blow my mind, blow my mind

Blow my mind now

Every night, every night

I’m on my way down

You’re so high, you’re so high

My feet on the ground

I can’t get it right, all alone tonight

uh si

voglio la luna come kid Cudi

e dormire sul tuo big booty

col tuo corpo lo so che mi illudi, lo usi come uzi

I believe

mentimi anche se ti crederò

I believe

dall’amore mi nascondo già da un po’

Yet I believe

I’d rather fall asleep than fall in love

I believe

That someone in my bed is not enough

I believe

l’amore è come un giro al casino

And I believe

per questo io non mi innamorerò

i believe

l’amore è come un giro al casinoò

I believe

non so se fa per me

I believe

I’d rather fall asleep than fall in love

I believe

That someone in my bed is not enough