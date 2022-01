Videointervista ad Aka 7even: il suo primo Sanremo con “Perfetta così” tra accettazione, bullismo, Arisa e Alex Baroni

Sanremo 2022 Aka 7even debutta sul palco dell’Ariston dopo una lunga gavetta che lo ha visto girare l’Italia per concorsi, partecipare ad Area Sanremo, tentare X Factor e infine, dopo tanti sacrifici, entrare ad Amici di Maria De Filippi trovando successo e visibilità con le sue canzoni.

Oltre 400.000 copie vendute in un anno tra singoli ed EP, sei dischi di platino, la vittoria come Best Italian Act agli Mtv Emas 2021 e la pubblicazione di un libro, 7 vite, in cui racconta la sua vita… dai 7 giorni di coma al bullismo, dalla fede alla passione per la musica e molto altro ancora.

Al Festival Luca, questo il vero nome di Aka 7even, arriva con un brano, Perfetta così, che è una power ballad pop con una produzione che tocca suoni rock con un testo in cui si invita ad accettarsi, ad accettare la propria unicità e vedere ogni tipo di diversità come un valore aggiunto.

Nella serata delle cover al fianco di Aka ci sarà Arisa per omaggiare una delle più belle voci italiane scomparso proprio 20 anni fa, nel 2002… Alex Baroni. Un omaggio importante visto che nel 2022 saranno passati anche 25 anni dal debutto sul palco del Festival, proprio con Cambiare, di Baroni.

Sanremo 2022 AKA 7Even videointervista

In una lunga intervista video con il nostro direttore, Massimiliano Longo, si è parlato del Festival e del brano in gara, di Alex Baroni, ma anche del nuovo disco, del bullismo, del libro 7 vite, del fandom di Aka, dei sacrifici dei suoi genitori e della lunga gavetta… ma non solo.

Non vi resta che guardare l’intervista per conoscere meglio Aka 7even.