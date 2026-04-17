Achille Lauro chiude un cerchio e lo fa presentando in anteprima alla stampa e al suo fan club i tre brani inediti che arricchiscono Comuni Immortali, la nuova edizione del suo ultimo disco in uscita venerdì 17 aprile 2026.

Un anno passato tra Los Angeles e New York, dal trionfo Sanremese con Incoscienti giovani al tour nei palazzetti, dai successi del disco agli stadi.

Achille Lauro presenta Comuni Immortali

In collegamento da uno studio di registrazione, l’artista ha ripercorso le tappe di un anno fondamentale per la sua carriera, a partire dal Festival di Sanremo: ” Quello di Incoscienti giovani è stato un Sanremo meraviglioso, uno spartiacque che ha dato valore anche a tutto il resto della carriera. Lì per lì, negli anni passati, qualcuno aveva capito e qualcuno no, ma quell’esibizione ha fatto comprendere meglio anche il passato.”

Poi il viaggio, fisico e artistico. Il nuovo progetto è nato lontano dall’Italia, tra gli Stati Uniti e il Nord Europa. “Negli ultimi anni ho avuto la possibilità di capire come fossi arrivato fin qui”, ha raccontato Lauro. “Stando lontano, inizi a renderti conto di cosa stai costruendo e per chi devi essere grato. Questo album è pieno di dediche: alla mia città, a mia mamma, ai miei amici, all’amore impossibile.”

I tre nuovi brani: un viaggio da Los Angeles a Copenhagen

La nuova edizione del disco contiene tre inediti, oltre ai singoli Senza una stupida storia e In viaggio verso il Paradiso. La focus track, Comuni Immortali, è un brano a cui l’artista è profondamente legato: “È una delle canzoni più importanti dell’ultimo periodo, ha dentro qualcosa che le altre non avevano. È dedicata a un amore impossibile, racconta l’uomo che sfiderebbe qualunque cosa per rivivere qualcosa, quasi come in un poema.”

Il viaggio musicale passa poi per la California con La città degli angeli, scritta a Los Angeles nel 2025 in una villa con vista sull’oceano, e si chiude nel freddo del Nord Europa con La via dei guai, nata a Copenhagen. “La cosa bella della musica è che nei posti dove vai prendi vibes diverse”, ha spiegato. “La via dei guai ha dentro la malinconia dei posti freddi. Parla di tutti noi, di chi si alza all’alba e di chi va a letto presto. E si chiude con degli archi arrangiati insieme a un collaboratore dei Coldplay.”

Un progetto che chiude l’era dei palazzetti e prepara il terreno per i prossimi appuntamenti dal vivo, con il tour negli stadi già annunciato per il 2027.