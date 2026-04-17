Le Classifiche FIMI della settimana 16 del 2026 certificano un dominio assoluto di Shiva che conquista la prima posizione ovunque. Il debutto di Vangelo monopolizza lo streaming e spinge l’album in vetta sia nella chart generale sia nel mercato fisico, bloccando tredici caselle nella Top 25 dei singoli. Il resto del mercato prova a resistere. Pochi riescono a mantenere i propri numeri davanti a questo volume di ascolti.

Classifiche FIMI: Vangelo debutta al primo posto e frena Geolier

L’uscita di Vangelo per Milano Ovest / Columbia / Sony Music porta Shiva al numero uno. Geolier scende in seconda posizione con Tutto è possibile. Olly difende il terzo posto: il suo Tutta vita (Sempre ) continua a macinare stream dopo 77 settimane.

Kid Yugi tiene la quarta piazza con Anche gli eroi muoiono. Blanco perde tre posizioni e scivola quinto con Ma’. Bad Bunny resta stabile al sesto posto con Debí Tirar Más Fotos.

Ditonellapiaga e Serena Brancale in Top 10 Album

Oltre a Shiva, due uscite italiane rompono il muro della Top 10 dominata dal rap. Ditonellapiaga debutta ottava con Miss Italia. Serena Brancale la segue al nono posto con Sacro. Nicolò Filippucci fa il suo ingresso alla numero 21 con Un posto dove andare. Sarah Toscano rientra alla 55 con Met Gala grazie all’Exploit da attrice in Non abbiam bisogno di parole e alla sua Atlantide.

Sul fronte internazionale, Sombr debutta alla 82 con I Barely Know Her. Sabrina Carpenter si posiziona alla 92 con Man’s Best Friend. I piazzamenti di Justin Bieber (posizioni 47, 69 e 80 ) derivano dalla spinta dell’iconica esibizione al Coachella.

La Top 20 Album FIMI