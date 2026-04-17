17 Aprile 2026
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17 Aprile 2026

Classifiche FIMI: Shiva travolge tutto con Vangelo, 13 brani nella Top 25 singoli. Ditonellapiaga e Brancale sul podio dei fisico

Vangelo debutta primo in album, singoli e fisico. Ditonellapiaga e Serena Brancale conquistano il podio dei vinili.

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Shiva e Samurai Jay, protagonisti delle Classifiche FIMI settimana 16 2026
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Le Classifiche FIMI della settimana 16 del 2026 certificano un dominio assoluto di Shiva che conquista la prima posizione ovunque. Il debutto di Vangelo monopolizza lo streaming e spinge l’album in vetta sia nella chart generale sia nel mercato fisico, bloccando tredici caselle nella Top 25 dei singoli. Il resto del mercato prova a resistere. Pochi riescono a mantenere i propri numeri davanti a questo volume di ascolti.

Classifiche FIMI: Vangelo debutta al primo posto e frena Geolier

L’uscita di Vangelo per Milano Ovest / Columbia / Sony Music porta Shiva al numero uno. Geolier scende in seconda posizione con Tutto è possibile. Olly difende il terzo posto: il suo Tutta vita (Sempre ) continua a macinare stream dopo 77 settimane.

Kid Yugi tiene la quarta piazza con Anche gli eroi muoiono. Blanco perde tre posizioni e scivola quinto con Ma’. Bad Bunny resta stabile al sesto posto con Debí Tirar Más Fotos.

Ditonellapiaga e Serena Brancale in Top 10 Album

Oltre a Shiva, due uscite italiane rompono il muro della Top 10 dominata dal rap. Ditonellapiaga debutta ottava con Miss Italia. Serena Brancale la segue al nono posto con Sacro. Nicolò Filippucci fa il suo ingresso alla numero 21 con Un posto dove andare. Sarah Toscano rientra alla 55 con Met Gala grazie all’Exploit da attrice in Non abbiam bisogno di parole e alla sua Atlantide.

Sul fronte internazionale, Sombr debutta alla 82 con I Barely Know Her. Sabrina Carpenter si posiziona alla 92 con Man’s Best Friend. I piazzamenti di Justin Bieber (posizioni 47, 69 e 80 ) derivano dalla spinta dell’iconica esibizione al Coachella.

La Top 20 Album FIMI

  1. ShivaVangelo (NEW)
  2. GeolierTutto è possibile (▲ +1)
  3. OllyTutta vita (Sempre) (▲ +1)
  4. Kid YugiAnche gli eroi muoiono (▲ +2)
  5. BlancoMa’ (▼ -3)
  6. Bad BunnyDebí Tirar Más Fotos (▼ -1)
  7. BTSArirang (=)
  8. DitonellapiagaMiss Italia (NEW)
  9. Serena BrancaleSacro (NEW)
  10. Artie 5iveLa bellavita (▼ -1)
  11. Achille LauroComuni mortali (▼ -1)
  12. FulminacciCalcinacci (▲ +1)
  13. NaytIo individuo (▼ -1)
  14. BreshMediterraneo (=)
  15. GeolierDio lo sa – Atto II (=)
  16. Sadturs & KiidNo Regular Music 2.5 (▼ -8)
  17. ErniaPer soldi e per amore (▲ +1)
  18. Kid YugiTutti i nomi del diavolo (▲ +2)
  19. SalmoHellvisback 10 Years Later (▼ -18)
  20. Sfera Ebbasta & ShivaSantana Money Gang (▲ +2)
Continua

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