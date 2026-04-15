Il debutto cinematografico di Sarah Toscano con Non abbiamo bisogno di parole, su Netflix, è ufficialmente un successo globale. A una settimana di distanza dalle prime rilevazioni parziali, i nuovi dati ufficiali diffusi da Netflix confermano quello che gli analisti indipendenti avevano già intuito: il film, distribuito a livello internazionale come Feel My Voice, sta scalando le classifiche di mezzo mondo.
Il boom globale di Non abbiam bisogno di parole: i dati ufficiali Netflix
Nella settimana di rilevazione dal 6 al 12 aprile 2026 – la prima a coprire sette giorni interi di programmazione dopo il debutto del 3 aprile – il film diretto da Luca Ribuoli con Serena Rossi e Sarah Toscano è entrato nella Top 10 dei film più visti in ben 46 paesi.
Un risultato che amplifica i risultati della prima settimana parziale, quando i dati ufficiali di Tudum (riferiti a soli tre giorni di streaming) lo davano in classifica esclusivamente in Italia e Slovacchia. Come avevamo anticipato analizzando i trend di FlixPatrol, il passaparola ha trasformato il remake italiano de La Famille Bélier in un vero e proprio fenomeno internazionale.
Il film si conferma saldamente al numero 1 in Italia per la seconda settimana consecutiva, ma ad impressionare è la diffusione capillare in Europa e America Latina. Feel My Voice è in Top 10 in mercati chiave come Francia, Germania, Spagna, Brasile, Messico e Canada, dimostrando come la storia di Eletta – l’unica udente in una famiglia di persone sorde – abbia superato le barriere linguistiche.
La Top 10 di Feel My Voice nel mondo
Ecco un riepilogo dei principali paesi in cui il film è entrato nella Top 10 di Netflix nella settimana 6-12 aprile 2026:
|Area Geografica
|Paesi in Top 10
|Europa
|Italia (#1), Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Lituania, Serbia, Slovenia, Ucraina
|America Latina
|Argentina, Brasile, Messico, Cile, Colombia, Perù, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay
|Nord America & Altro
|Canada, Israele, Libano
Atlantide di Sarah Toscano a un passo dal milione
Il successo internazionale della pellicola si intreccia con quello della colonna sonora. Il titolo del film omaggia l’omonimo brano di Ron del 1992, il cui testo e significato – centrale nella sceneggiatura – abbiamo analizzato in questo articolo.
Ma a trainare il progetto fuori dalla piattaforma streaming è Atlantide, il brano inedito cantato dalla stessa Sarah Toscano. La canzone, che racconta il conflitto interiore della protagonista divisa tra la scoperta della propria voce e le responsabilità verso la famiglia (qui il nostro approfondimento sul testo ), è a un passo dal traguardo del milione di stream su Spotify: al momento della pubblicazione di questo articolo il contatore si ferma a 992.815.
Per il cast completo e tutti i dettagli tecnici del film vi rimandiamo al nostro approfondimento su Non abbiam bisogno di parole.