Il debutto cinematografico di Sarah Toscano con Non abbiamo bisogno di parole, su Netflix, è ufficialmente un successo globale. A una settimana di distanza dalle prime rilevazioni parziali, i nuovi dati ufficiali diffusi da Netflix confermano quello che gli analisti indipendenti avevano già intuito: il film, distribuito a livello internazionale come Feel My Voice, sta scalando le classifiche di mezzo mondo.

Il boom globale di Non abbiam bisogno di parole: i dati ufficiali Netflix

Nella settimana di rilevazione dal 6 al 12 aprile 2026 – la prima a coprire sette giorni interi di programmazione dopo il debutto del 3 aprile – il film diretto da Luca Ribuoli con Serena Rossi e Sarah Toscano è entrato nella Top 10 dei film più visti in ben 46 paesi.

Un risultato che amplifica i risultati della prima settimana parziale, quando i dati ufficiali di Tudum (riferiti a soli tre giorni di streaming) lo davano in classifica esclusivamente in Italia e Slovacchia. Come avevamo anticipato analizzando i trend di FlixPatrol, il passaparola ha trasformato il remake italiano de La Famille Bélier in un vero e proprio fenomeno internazionale.

Il film si conferma saldamente al numero 1 in Italia per la seconda settimana consecutiva, ma ad impressionare è la diffusione capillare in Europa e America Latina. Feel My Voice è in Top 10 in mercati chiave come Francia, Germania, Spagna, Brasile, Messico e Canada, dimostrando come la storia di Eletta – l’unica udente in una famiglia di persone sorde – abbia superato le barriere linguistiche.

La Top 10 di Feel My Voice nel mondo

Ecco un riepilogo dei principali paesi in cui il film è entrato nella Top 10 di Netflix nella settimana 6-12 aprile 2026:

Area Geografica Paesi in Top 10 Europa Italia (#1), Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Lituania, Serbia, Slovenia, Ucraina America Latina Argentina, Brasile, Messico, Cile, Colombia, Perù, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay Nord America & Altro Canada, Israele, Libano

Atlantide di Sarah Toscano a un passo dal milione

Il successo internazionale della pellicola si intreccia con quello della colonna sonora. Il titolo del film omaggia l’omonimo brano di Ron del 1992, il cui testo e significato – centrale nella sceneggiatura – abbiamo analizzato in questo articolo.

Ma a trainare il progetto fuori dalla piattaforma streaming è Atlantide, il brano inedito cantato dalla stessa Sarah Toscano. La canzone, che racconta il conflitto interiore della protagonista divisa tra la scoperta della propria voce e le responsabilità verso la famiglia (qui il nostro approfondimento sul testo ), è a un passo dal traguardo del milione di stream su Spotify: al momento della pubblicazione di questo articolo il contatore si ferma a 992.815.

Per il cast completo e tutti i dettagli tecnici del film vi rimandiamo al nostro approfondimento su Non abbiam bisogno di parole.