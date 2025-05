Amici 24, le pagelle della 7° puntata del Serale: TrigNO cresce a piccoli passi, Jacopo Sol crolla

Amici 24: le pagelle del Serale del 3 maggio 2025. Chi ci avrà convinto? I giudizi e le migliori esibizioni della sesta puntata con tanto di colpo di scena inaspettato.

Nella puntata di Amici del 3 maggio 2025, tra emozioni e colpi di scena, non sono mancate esibizioni sorprendenti e momenti deludenti.

Alti e bassi in questa settima puntata. Nicolò Filippucci ritrova a tratti quella luce che gli avevamo visto negli occhi e nella voce nelle prime puntate del Serale, ma non sempre riesce a concretizzare e presentare il pacchetto completo. Al contrario, con Jacopo Sol si è notato un inspiegabile calo su tanti punti di vista, tra cui l’interpretazione.

TrigNO migliora vocalmente, sempre più, ma come per Antonia manca ancora l’identità artistica. Portano entrambi a casa delle buone esibizioni, ma non sempre basta la vocalità per poter piacere alle persone o stupirle.

Durante questa settima puntata, inoltre, i quattro cantanti rimasti in gara hanno presentato i loro rispettivi inediti:

Leggi QUI le nostre pagelle degli inediti che avete ascoltato questa sera! I nuovi inediti saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali da martedì 5 maggio.

chi è stato eliminato?

Chi è uscito dal Serale nella settima puntata? Ben due allievi hanno abbandonato la Scuola!

A conclusione di una puntata scoppiettante, ormai ad un passo dalla finale, Cristiano Malgioglio ha dovuto dare il proprio voto affinché il ballottaggio in sospeso tra Chiara e TrigNO potesse concludersi. Il voto di Malgioglio ha decretato la salvezza di TrigNO e la conseguente decisione di eliminare Chiara che deve quindi abbandonare Amici 24.

Il secondo eliminato della puntata arriva dal ballottaggio finale, dove Jacopo Sol, Francesco e Alessia si sono scontrati. Il primo ad essersi salvato è stato Francesco, mentre ad abbandonare la Scuola è stato Jacopo Sol.

