Amici 24: le pagelle senza fitrli agli inediti per l’estate 2025 dei cantanti in gara

Pagelle agli inediti di Amici 24 per l’estate 2025.

Stasera, sabato 3 maggio 2025, va in onda la nuova puntata di Amici 24 dove, tra l’altro, i quattro cantanti rimasti in gara (Antonia, Jacopo Sol, Nicolò Filippucci e TrigNO) presenteranno i loro inediti per l’estate 2025.

Si tratta del quarto brano lanciato nel programma da Antonia, Nicolò e TrigNO, e del terzo per Jacopo Sol che, come è noto, entrato nel programma a gennaio.

Come fatto per tutti i brani usciti finora abbiamo chiesto al nostro Alvise Salerno di ascoltarli e realizzare le pagelle per noi. Clicca in basso su continua per leggerle.