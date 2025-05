Amici 24, Jacopo Sol racconta il blackout dell’innamoramento in “Estremo”

Amici 24 – Jacopo Sol, Estremo: significato del testo del nuovo inedito

Durante la puntata del daytime andata in onda oggi, venerdì 2 maggio, Jacopo Sol ha preso parte – insieme ad Antonia, TrigNO e Nicolò Filippucci – ad una gara di inediti, che l’ha visto presentare davanti ai rappresentanti di Radio Subasio (Katia Giuliani), Radio Norba (Alan Palmieri), Radio Zeta (Luigi Provenzani), Radio Kiss Kiss (Pippo Pelo), R101 (Silvia Notargiacomo), RDS (Filippo Ferraro) e Radio Monte Carlo (Davide Lentini) il suo nuovo inedito Estremo.

Il brano arriva dopo i precedenti singoli Complici e Di Tutti, che vantano rispettivamente quasi 2 milioni di stream e poco più di 720 mila stream su Spotify, dove il giovane cantautore ha 237.663 ascoltatori unici mensili.

JACOPO SOL, “ESTREMO”: SIGNIFICATO e testo DEL brano

“A differenza di tanti altri miei brani – spiega Jacopo Sol – Estremo è un pezzo felice e racconta il momento di blackout che si vive quando si è così tanto presi da una persona da non riuscire più a vedere nulla, tantomeno a ragionare”.

TESTO DEL BRANO

Mi sveglio alle tre

E fuori è buio

Molto meno di me

Sono con lei

In un’altra stanza di hotel

La guarda anche se

A volte sembra troppo per me

Lo so che quando balla

È calda come il magma

Io che vorrei sfiorarla

Un solo pensiero

Di ritrovarci all’alba

Da soli in una rambla

L’amore è una condanna

Perché se ti ho davanti

Vedo nero

Te lo giuro

Io lo so

Che impazziremo

Di nuovo

Nessuno

Niente ci salverà

Come due rockstar

Sono il tuo

Tu il mio veleno

Un male estremo

A cui non c’è rimedio

(Ti ho vista da)

Struccata, ballare

Trasformi la stanza

Che sembra di stare alla Scala

(Quando mi guardi)

Ridi mentre cucini

Risento il profumo di casa

Non serve che parli

Mentre studi i tuoi occhi

Mi sembra che sei disegnata

Perché sai che facciamo nottata, dai

Se ti ho davanti

Vedo nero

Te lo giuro

Io già lo so

Che impazziremo

Di nuovo

Nessuno

Niente ci salverà

Come due rockstar

Sono il tuo

Tu il mio veleno

E impazziremo

Di nuovo

Un male estremo

A cui non c’è rimedio