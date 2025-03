Amici 24, Jacopo Sol: dopo “Complici” arriva il nuovo inedito “Di Tutti”

Jacopo Sol, Di Tutti: testo e significato del nuovo inedito presentato ad Amici 24

Durante la 22° puntata del Pomeridiano di Amici 24, andata in onda domenica 9 marzo, Jacopo Sol ha presentato un nuovo inedito dal titolo Di Tutti.

Il brano arriva dopo la pubblicazione del precedente singolo Complici, che gli ha permesso di ottenere un banco all’interno della scuola e che, ad oggi, vanta quasi un milione e mezzo di stream su Spotify, dove il cantautore ha poco più di 140 mila ascoltatori unici mensili.

Ma, tornando alla scuola di Amici, Jacopo Sol ha ottenuto la tanto ambita maglia del Serale lo scorso 23 febbraio, dopo essersi esibito sulle note di Lontano Dagli Occhi di Sergio Endrigo.

jacopo sol, “di tutti”: testo e SIGNIFICATO DELl’inedito

Il brano racconta il dolore e il tormento interiore del protagonista, che sta affrontando la fine di una relazione. Ma mentre la persona amata va avanti con la sua vita ed è circondata da tante persone, lui rimane intrappolato tra i ricordi e i rimpianti, promettendo a se stesso di sopportare il dolore fin quando lei non tornerà da lui.

TESTO DEL BRANO

Quante cose da dirti nei giorni più tristi

Ti rivedrò

Senza più la tua voce distrutta

Se la fine è l’inizio

Vedrai prima o poi mi convincerò

Che alla fine è la cosa più giusta

Ti immagino lasciarti andare

Sopra i letti delle altre persone

Impazzisco perché vorrei avere

Come te la forza di dimenticare

Ma lasciami

Da solo, da solo

Ma in fondo sai

Che vorrei soltanto che tu fossi qui

Anche se

Ti ho lasciato sola in strada

E non sento più me

Non è perché sei degli altri

E che non sei più me

E forse è la scelta appropriata

Ma perché

Ancora mi fa così male

Ora che

Sei di tutti, di tutti, di tutti

Tranne me

E di tutti, di tutti, di tutti

Tranne me

Te lo prometto

Che nonostante scorra lento il tempo

Per anni o mesi resto

Col dolore nello sterno

Ma smetterò quando sarà il momento

In cui vorrai essere mia

Non di tutti, di tutti, di tutti

Non di tutti, di tutti, di tutti

Tu sei di tutti, di tutti, di tutti

Tranne me

E sei di tutti, di tutti, di tutti

Tranne me