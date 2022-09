Amici 22: dal successo clamoroso di “Panamera” all’avventura poco fortunata con Sugar, entra nella scuola NDG

Amici 22 Ndg è uno dei nuovi talenti del talent show di Canale 5 che parte proprio oggi, domenica 18 settembre.

Era il 23 giugno del 2019 quando All Music Italia fu il primo sito ad interessarsi a questo giovane artista indipendente che stava scalando le classifica Viral (prima) e degli streaming (a seguire) di Spotify con il brano Panamera. Il rapper infatti a differenza dei suoi coetanei era quasi inesistente sui social e preferiva non ostentare la sua immagine.

E così dopo una difficile serie di ricerche incrociate vi svelammo in questo articolo chi era NDG.

La difficoltà nel capire chi è NDG è insita nel fatto che, a differenza dei suoi coetanei (NDG ha circa vent’anni, anno più, anno meno), Il ragazzo è praticamente inesistente sui social. Cercando il suo nome d’arte sul Google appaiono i testi delle sue canzoni ma nessuna nota biografica su di lui.

Nicolò Di Girolamo, questo il vero dell’artista romano, prende proprio dalle iniziali del suo nome e cognome il suo pseudo artistico.

Con il successo di Panamera, brano certificato disco d’oro che conta oltre 30 milioni di stream, tutte le case discografiche, dalle major alle indipendenti, cercarono NDG e alla fine a spuntarla fu la Sugar con cui il ragazzo firmò il suo primo contratto discografico.

Con loro Nicolò lancia i singoli Troppo tempo, Ue, In fissa, Cuore nero, Italiano 2020, Fiji e Scappiamo via. Canzoni uscita tra il 2020 e il 2021 di cui vi abbiamo sempre parlato sul nostro sito ma che non hanno trovato lo stesso riscontro di Panamera anche per via di un approccio poco efficace da parte della nuova etichetta discografica.

Nel 2022 dopo alcuni mesi di silenzio NDG è tornano con un nuovo brano, Mille volte, e con una nuova etichetta discografica. La Hokuto Empire di Francesco Facchinetti.

AMICI NDG

Il nuovo percorso discografico di Nicolò inizia ufficialmente il 18 settembre 2022 con l’ingresso del ragazzo nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

In attesa di vederlo esibirsi nelle prossime settimane sul palco del programma qui potete conoscerlo meglio attraverso una video intervista realizzata dal nostro sito.