Torna con una canzone d'amore urban pop, NDG... ecco "scappiamo via"

NDG Scappiamo via è il nuovo singolo del rapper fuori da venerdì 3 dicembre per Sugar Music.

Si è preso un po’ di tempo per tornare a nuova musica Nicolò, giovane artista di cui il nostro sito ha parlato più volte in passato. Manca dal mercato discografico infatti da febbraio del 2021, mese in cui pubblicò il brano Fiji.

Rapper dalla forte matrice cantautorale che si ispira alla nuova wave di melodic rap americano, NDG ha inizia a scrivere testi rap per sfogo a 16 anni, e nel 2018 scrive e incide il singolo Panamera“, che ottiene 28 milioni di streaming, trionfa tra i brani italiani nella classifica TOP 5 di TikTok e viene certificato con il disco d’oro.

Nei mesi successivi, con la firma di un contratto con Sugar Music, escono Cuore nero, In fissa e UE.

NDG Scappiamo via

Nel suo nuovo singolo NDG racconta di quando ci si innamora non si desidera altro che passare più tempo possibile con la persona che si ama. Tutto il resto passa in secondo piano. Tutto il resto ha meno importanza.

Si vorrebbe poter scappare quella persona, andarsene in un posto lontano da tutti e da tutto, un luogo in cui poter vivere a pieno il proprio amore.

Scappiamo via è un brano urban pop che parla di questa voglia di vivere a pieno una storia d’amore, coltivarla, crescere insieme. La produzione è ancora una volta a cura di Ayden Lau.