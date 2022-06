Inizia un nuovo capitolo per NDG che, con Ayden Lau e la Hokuto Empire, toglie ogni maschera

NDG Millevolte testo e significato del nuovo singolo del giovane rapper realizzato con Ayden Lau, il primo dopo il passaggio da Sugar Music a Hokuto Empire con distribuzione Sony Music Italy.

Artista romano classe 2000, Nicolò inizia a scrivere le sue prime canzoni a 17 anni tra i banchi di scuola.

Nel marzo del 2019 pubblica il singolo Panamera e conquista la Top Viral Italia e globale di Spotify. Il brano viene certificato con il Disco d’Oro ed entra nella Top 3 dei brani più amati e utilizzati su TIKTOK.

NDG continua il proprio percorso artistico con diversi singoli: Troppo Tempo (5 milioni di stream), Cuore Nero (2 milioni di stream) e Italiano 2020 con l’artista spagnolo Omar Montes. Nel dicembre del 2021 chiude un capitolo (e il contratto con la Sugar Music, etichetta che lo ha firmato dopo il successo di Panamera) con il brano Scappiamo Via.

E oggi NDG riparte con più di 40 milioni di stream totali sul solo Spotify.

NDG Mille volte significato del brano

Il suo nuovo progetto, che spazia dall’urban al pop, si basa su un nuovo immaginario visivo che si sposa perfettamente con i temi trattati nei brani… sogni, amore, paure e insicurezze di un ventenne, la vita notturna tra eccessi e vizi, il rapporto con il mondo esterno, ma anche con la famiglia e le amicizie, a volte andate perdute.

Il primo capitolo di questo nuovo percorso è Mille volte, brano fuori dal 24 giugno per Hokuto Empire.

Il pezzo viene descritto come fresco e radiofonico, un brano pop urban dal mood estivo e malinconico allo stesso tempo. La produzione è di Ayden Lau.

Mille volte racconta di un amore che finisce, tra ricordi e rimpianti, e degli sforzi compiuti dall’artista per dimenticare gli errori compiuti nel corso della relazione, tra drink notturni e nuove frequentazioni che però non lo fanno stare meglio, portandolo solamente a provare ancora più malinconia nei confronti di ciò che è andato ormai perduto. Una canzone in cui Nicolò toglie “la maschera” a NDG e riunisce l’artista con la persona abbracciando la sua parte più intima e fragile.

NDG Mille volte testo

(di Nicola Di Girolamo, Valerio Amati, Ayden Lau

Edizioni: Mamely)

Sei nei miei pensieri e no non esci più ma lo vorrei

Eh eh eh

E non sembravi te, da come ti specchiavi dentro gli occhi miei

Eh

E forse è meglio evitarti devo pensare a me

Ma sarei pronto a gettarmi in mezzo al fuoco per te

Non capisco perché piangi

Dimmi davvero vuoi finisca tutto questo

E Non so come ho fatto a lasciarti andare

Io che ho più di un motivo per restare

E adesso tu non ci sei più uh uh uh uh

E il cielo sembra meno blu uh uh uh uh

Con te ho sbagliato mille volte

Ma ti ho dato il cuore

E tu non lo vuoi più uh uh uh uh ye ye

Se sto con lei fumo e dopo penso a te

Scopare con altre non mi aiuta a scordarmi di noi

e tutto quello che c’è stato

Ho un vuoto dentro

Non so più che mi succede

Passo notti intere a bere

È sempre pieno il bicchiere

Ma se rimetto i pezzi insieme

poi mi manchi solo te

rifarei tutto da zero

Pensavo mi amassi davvero

Oh oh oh

Non so come ho fatto a lasciarti andare

Io che ho più di un motivo per restare

E adesso tu non ci sei più uh uh uh uh

E il cielo sembra meno blu uh uh uh uh

Con te ho sbagliato mille volte

Ma ti ho dato il cuore

E tu non lo vuoi più uh uh uh uh ye ye

E adesso tu non ci sei più uh uh uh uh

E il cielo sembra meno blu uh uh uh uh

Con te ho sbagliato mille volte

Ma ti ho dato il cuore

E tu non lo vuoi più uuuuuuh ye ye