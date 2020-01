NDG UE testo e audio del nuovo singolo del giovane rapper di casa Sugar.

UE è il titolo del nuovo singolo di NDG disponibile da oggi, 31 gennaio, su tutte le principali piattaforme digitali per Sugar Music.

La produzione di questo nuovo brano è affidata a Ayden Lau, già al lavoro sul precedente singolo, Troppo tempo (vedi qui).

Dopo il successo da oltre 18 milioni di stream su Spotify e 10 milioni di views su Youtube del singolo certificato con il disco d’oro, Panamera, NDG lancia questo nuovo brano raccontando in maniera molto lucida…

“Ue è un grido di battaglia. Non è la canzone che mi definirà come artista ma rappresenta la parte di me più schietta diretta e menefreghista. Sono tante le persone che mi hanno voltato le spalle o parlato dietro…..

In questa traccia mi prendo delle rivincite”.

NDG in UE desidera trasmettere una visione personale che trova sfogo nelle parole: “Io mi chiedo perché tutto questo odio? Penso solo perché tu voglia il mio posto…”.

Lo fa attraverso un flow energico e grintoso che usa per raccontare dell’invidia delle persone, caratterizzata dall’ostilità nascosta verso l’altro, dal desiderio di danneggiarlo – magari dietro le spalle con commenti denigratori – e di privarlo di ciò che lo rende invidiabile.

Spesso le relazioni tra persone, soprattutto quelle più personali ed intime, come l’amicizia, non sono autentiche ma interessate, legate al prestigio sociale, alla convenienza economica, al successo.

Parallelamente al discorso dell’invidia della gente nel brano si ritrova anche l’autocelebrazione tipica dei testi rap/trap ma spiegata in modo diverso: “enne brilla pure se non ha quella chain chain,voglio portare la clique prima o poi a sharm el sheik”.

È ricorrente nel testo il tema di voler brillare ma questo non si traduce nel solito cliché collane di diamanti, gioielli o vestiti di marca, il desiderio di NDG è di confermarsi brillando artisticamente con la propria musica

Del resto il giovane artista dalla forte aura cantautorale, nella sua musica prende ispirazione dalla Wave americana, Chill Americana e Trap francese.

NDG UE Testo e audio

Conto questo cash mi fa dire ue

Tutta la clique sopra al palco ue

Dici che fai click bang spara su eh

Anche se parli male stai parlando di me

Tu che parli male Stai parlando di me

Si tu parli di me

Io mi chiedo perché tutto questo odio?

Penso solo perché tu voglia il mio posto

Guardami brillare nei miei show li hai visti i miei show

Davanti a me sembra New York luci dell’iPhone

Non so neanche dove sto ma so con chi sto

Sto fumando col mio bro so just keep it roll

Gg in strada queste night fanno cose che non sai non puoi guardargli le spalle

Capitato di sentirmi un po’ più grande

Aumentano i miei cazzi aumenta il mio cachet

Conto questo cash mi fa dire ue

Tutta la clique sopra al palco ue

Dici che fai click bang spara su eh

Anche se parli male stai parlando di me

Non mi dire basta

Guarda un ragazzino entrare in banca

Quanti sogni appesi in quella stanza ai fratelli dico “ci prenderemo l’Italia”

Allora spara ue

Spara ue

Lei mi chiama ue

Vuole stare con me

Io sto meglio da solo

Vuoi fare un viaggio nel vuoto?

Enne brilla pure se non ha quella chain chain

Voglio portare la clique prima o poi a Sharm el sheick

Non mi frega più di te per me rimani un fake

Da Parioli a labaro siamo entrati nel game