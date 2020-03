Ndg racconta il suo vuoto interiore nel singolo “Cuore nero” (testo e audio)

NDG Cuore nero testo e audio. È uscito ieri, 20 marzo 2020, in digitale e streaming per Sugar il nuovo singolo del rapper NDG.

Il brano arriva dopo il successo della hit estiva Panamera, canzone che ha collezionato un disco d’oro oltre a 20 milioni di stream, 10 milioni di visualizzazioni su YouTube ma non solo, la canzone è entrata nella Top 5 di Tik Tok italia nel 2019.

NDG CUORE NERO

Anche questo brano, come i precedenti Troppo tardi e Ue, è stato prodotto da Ayden Lau.

Ecco come Niccolò (NDG) racconta Cuore nero…

“Cuore Nero è la sensazione di vuoto interiore e pesantezza che si assapora in alcuni momenti della vita. Periodi in cui l’orizzonte delle emozioni si fa più nebuloso, ma grazie alla forza della musica si acquisisce la consapevolezza di sé stessi per rinascere anche nei momenti più difficili. Cuore Nero e ciò che sono diventato dopo un ultimo periodo difficile della mia vita. Un periodo in cui mi sono sentito vuoto, in cui ho perso la spensieratezza che avevo prima e in cui è stato più complicato fidarsi delle persone o dimostrare affetto. Una sensazione oscura e persistente, queste emozioni negative mi segnalavano che avevo un problema da risolvere. L’ho affrontato e ho deciso di guardare avanti, ora ne sto uscendo con po’ di coscienza in più sulle spalle e qualche ‘amico’ in meno. Un ringraziamento particolare va alla mia passione più grande, la musica, che da sempre mi ispira e che sarà sempre parte di me, e alle persone che mi vogliono bene: la mia famiglia, il mio team di lavoro e gli amici stretti che mi sono stati vicini nel momento del bisogno. Spero che questo brano possa aiutare chi si trova nella mia stessa situazione e, perché no?, strappargli un sorriso. Nicolò”

NDG cuore nero testo

Vuoi sapere che c’ho

Prova a rubarmi il cuore

Io non amo da un po’

Io non piango da un po’

ma servirebbe a volte

Vuoi venire stanotte

Ma sono in giro la notte

Prendo un taxi alle 6

Che profumo di lei

Scrivo un’altra canzone

Ma davvero vuoi sapere che c’ho

Vuoi davvero perderti nel mio mondo e

baby tu lo credi ma non ti piacerà

Poi vedermi quando infine sprofondo

Vivo come vorrei

Non so dire no anche quando dovrei

Mi vedi nel locale verso bombay

Mi trovi tra le strade o perso con me

Perché il cuore l’ho spento

Non so dimostrarti il mio affetto

Se vuoi ti ci porto all’inferno

e ci faremo l’amore senza tornare indietro

Ah ma poi non lo so se non ho colpe per

quello che sono diventato

Lo so che certe volte è solo colpa del mio passato

Vuoi fumare con me

Dove non c’è sole

Siamo persone sole

Coi miei fra questa notte è un’altra notte insonne

Vuoi sapere che c’ho

Prova a rubarmi il cuore

Io non amo da un po’

Io non piango da un po’

ma servirebbe a volte

Vuoi venire stanotte

Ma sono in giro la notte

Prendo un taxi alle 6

Che profumo di lei

Scrivo un’altra canzone

Passano gli anni e tu non mi capisci

Se torno tra i tuoi pensieri tu pensa a

azzittirli

penso a che mi è successo e siamo

solo più ricchi

forse un po’ più tristi

Nono

Ho visto che succede per i soldi no no

So che quando ti parlo non ascolti no no

Vuoi una foto con me poi la posti no no

Tra i ricordi wow wow

“Eddai

Non dirmi che scesa

Proprio ora che mi è scesa

Dai dimmi che c’è

Dai dimmi che c’è”

Vuoi fumare con me

Dove non c’è sole

Siamo persone sole

Coi miei fra questa notte è un’altra notte insonne

Vuoi sapere che c’ho

Prova a rubarmi il cuore

Io non amo da un po’

Io non piango da un po’

ma servirebbe a volte

Vuoi venire stanotte

Ma sono in giro la notte

Prendo un taxi alle 6

Che profumo di lei

Scrivo un’altra canzone

Foto di Alberto Di Pascasio