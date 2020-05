NDG In fissa è il nuovo singolo prodotto da Ayden Lau fuori da oggi, 15 maggio, su tutte le piattaforme digitali.

Dopo l’expolit di Panamera e diversi altri singoli con cui il giovane artista ha dimostrato la sua duttilità nella scrittura, Nicolò torna ora con un brano perfetto per l’estate che inizia così…

“Con te stavo in fissa da quando ti ho vista

La prima sconfitta non si scorda mai

Tra i miei pensieri tu eri in lista ma facevi finta dillo adesso se mi ami o non ti va(mi ami o non ti va)”

NDG In fissa

A proposito di questo nuovo singolo NDG dichiara:

“ ‘In fissa’ segna un nuovo inizio per me. La canzone ha un beat dancehall super fresh con un mood che rimanda all’estate senza voler necessariamente essere ‘la hit estiva’, infatti nel testo non c’è nessun riferimento alla calda stagione. La traccia parla di un amore non corrisposto ma lo fa in un modo spensierato e leggero con un ritmo incalzante, in più nel drop del ritornello la chitarra di Ayden Lau farà ballare tutti gli ascoltatori.”

In fissa è un nuovo tassello che porterà alla pubblicazione del primo album per NDG, l’artista dalla forte aura cantautorale che nella sua musica prende ispirazione dalla Wave americana, Chill americana e Trap francese.

NDG IN FISSa testo e audio

(Autore: Nicolò Di Girolamo

Produzione: Ayden Lau)

Con te stavo in fissa da quando ti ho vista

La prima sconfitta non si scorda mai

Tra i miei pensieri tu eri in lista ma facevi finta dillo adesso se mi ami o non ti va (mi ami o non ti va)

Non mi interessa se

Non vuoi avere me io ce ne ho altre 3

ti da fastidio che non seguo regole scomode non fatte per me dai stiamo

Comodi siediti prendiamo un caffè

Così ti parlo dei problemi che mi faccio

Di quando mi sveglio e sono ancora ubriaco

Tipo mi da fastidio se ti vedo con un altro

Come quando non mi dici a cosa stai pensando

Anche se non mi parli si incrociano gli sguardi però tengo tutto per me

Con te stavo in fissa da quando ti ho vista

La prima sconfitta non si scorda mai

Tra i miei pensieri tu eri in lista ma facevi finta dillo adesso se mi ami o non ti va (mi ami o non ti va)

Mi ami o non ti va mi ami non ti va yeye

Mami non mi va mi ami o non ti va yeye

Tu sei la ragione per cui scrivere

Cerco solo il tuo nome tra le storie

Ho 10g me li fumo con me ah

Queste qui ci fissano già dal check ah

Vorrei che invece la ci fossi te ah

Ma non è così

Anche se non mi parli s’incrociano gli sguardi però tengo tutto per me

Con te stavo in fissa da quando ti ho vista

La prima sconfitta non si scorda mai

Tra i miei pensieri tu eri in lista ma facevi finta dillo adesso se mi ami o non ti va (mi ami o non ti va)

Mi ami o non ti va

Mi ami o non ti va