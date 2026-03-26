26 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Sondaggi
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26 Marzo 2026

Sanremo 2026, avete deciso voi: le canzoni più votate del Festival (risultati sondaggio)

I lettori di All Music Italia hanno scelto: ecco le canzoni di Sanremo 2026 che continuano a essere ascoltate

Sondaggi di Oriana Meo
Sanremo 2026 verdetto lettori All Music Italia sondaggio risultati
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Non sempre chi vince a Sanremo è chi resta davvero. A settimane di distanza dal Festival di Sanremo 2026, tra streaming, ascolti e passaparola, la percezione del pubblico cambia. E anche parecchio.

Per capire cosa è successo davvero dopo la finale, All Music Italia ha lanciato un sondaggio tra i lettori: non la classifica di una sera, ma le canzoni che continuano a girare oggi. Quelle che non si sono fermate all’Ariston.

Il risultato? Una classifica che ribalta più di una posizione rispetto a quella ufficiale.

Continua

All Music Italia

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