Sanremo 2026, avete deciso voi: le canzoni più votate del Festival (risultati sondaggio)

Non sempre chi vince a Sanremo è chi resta davvero. A settimane di distanza dal Festival di Sanremo 2026, tra streaming, ascolti e passaparola, la percezione del pubblico cambia. E anche parecchio.

Per capire cosa è successo davvero dopo la finale, All Music Italia ha lanciato un sondaggio tra i lettori: non la classifica di una sera, ma le canzoni che continuano a girare oggi. Quelle che non si sono fermate all’Ariston.

Il risultato? Una classifica che ribalta più di una posizione rispetto a quella ufficiale.