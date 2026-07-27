Le certificazioni FIMI della settimana 30 del 2026 premiano soprattutto il catalogo. Drillionaire conquista la tripla platino per 10, mentre due classici anni Ottanta, Slippery When Wet dei Bon Jovi e Synchronicity dei Police, tornano a certificare a distanza di decenni dall’uscita. Sul fronte singoli, doppio platino per Bad Bunny con NUEVAYoL e platino per Ditonellapiaga con Che fastidio!
Il catalogo internazionale fa la parte del leone: Slippery When Wet è del 1986, Synchronicity del 1983. Due album certificati nello stesso momento, quarant’anni dopo l’uscita, confermano quanto lo streaming abbia allungato la vita commerciale dei grandi classici rock.
Le soglie delle certificazioni FIMI 2026
Album:
- Oro: 25.000 unità
- Platino: 50.000 unità
Singoli (soglie alzate nel 2025):
- Oro: 100.000 unità
- Platino: 200.000 unità
Le soglie successive prevedono il 2x e 3x Platino a multipli della soglia platino, fino al Diamante (500.000 unità per gli album, 1.000.000 per i singoli).
Album internazionali certificati nella settimana 30
Settimana di catalogo per gli album internazionali: certificano due titoli storici del rock e la colonna sonora di Top Gun: Maverick.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Slippery When Wet
|Bon Jovi
|Platino
|Synchronicity
|The Police
|Oro
|Top Gun: Maverick (colonna sonora)
|Various Artists
|Oro
Singoli internazionali certificati nella settimana 30
Bad Bunny centra il doppio platino con un brano del 2025, mentre certificano anche due titoli più recenti sul fronte dance e R&B.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|NUEVAYoL
|Bad Bunny
|2× Platino
|Talk To You
|ANOTR feat. 54 Ultra
|Oro
|Raindance
|Dave & Tems
|Oro
Album italiani certificati nella settimana 30: Drillionaire
Drillionaire è il nome forte della settimana sul fronte album italiani: 10 arriva alla tripla platino, uno dei traguardi più alti registrati nelle ultime settimane per un album italiano. Certifica anche Papa V con Trap Fatta Bene.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|10
|Drillionaire
|3× Platino
|Trap Fatta Bene
|Papa V
|Platino
Singoli italiani certificati nella settimana 30: Ditonellapiaga e Geolier
Ditonellapiaga conquista il platino con Che fastidio!. Certificano anche Artie 5ive con Swag Music e Geolier, in coppia con Kid Yugi, con Olè.
|Titolo
|Artista
|Certificazione
|Che fastidio!
|Ditonellapiaga
|Platino
|Swag Music
|Artie 5ive
|Oro
|Olè
|Geolier feat. Kid Yugi
|Oro
Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.