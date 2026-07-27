Le certificazioni FIMI della settimana 30 del 2026 premiano soprattutto il catalogo. Drillionaire conquista la tripla platino per 10, mentre due classici anni Ottanta, Slippery When Wet dei Bon Jovi e Synchronicity dei Police, tornano a certificare a distanza di decenni dall’uscita. Sul fronte singoli, doppio platino per Bad Bunny con NUEVAYoL e platino per Ditonellapiaga con Che fastidio!

Il catalogo internazionale fa la parte del leone: Slippery When Wet è del 1986, Synchronicity del 1983. Due album certificati nello stesso momento, quarant’anni dopo l’uscita, confermano quanto lo streaming abbia allungato la vita commerciale dei grandi classici rock.

Album:

Singoli (soglie alzate nel 2025):

Le soglie successive prevedono il 2x e 3x Platino a multipli della soglia platino, fino al Diamante (500.000 unità per gli album, 1.000.000 per i singoli).

Settimana di catalogo per gli album internazionali: certificano due titoli storici del rock e la colonna sonora di Top Gun: Maverick.

Bad Bunny centra il doppio platino con un brano del 2025, mentre certificano anche due titoli più recenti sul fronte dance e R&B.

Drillionaire è il nome forte della settimana sul fronte album italiani: 10 arriva alla tripla platino, uno dei traguardi più alti registrati nelle ultime settimane per un album italiano. Certifica anche Papa V con Trap Fatta Bene.

Ditonellapiaga conquista il platino con Che fastidio!. Certificano anche Artie 5ive con Swag Music e Geolier, in coppia con Kid Yugi, con Olè.

Per scoprire come funzionano le certificazioni FIMI in Italia, quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino e la storia di questi traguardi, leggi il nostro approfondimento: Quante copie servono per il Disco d’Oro e di Platino FIMI.