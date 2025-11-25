Sanremo Giovani 2025, terza serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno

Sanremo Giovani 2025 prosegue questa sera, martedì 25 novembre, con la terza puntata delle quattro eliminatorie che porteranno alla semifinale del 9 dicembre e, successivamente, alla finalissima del 14 dicembre dal Teatro del Casinò di Sanremo.

Altri sei artisti saliranno sul palco di Rai 2 per tre nuovi duelli diretti: solo tre passeranno il turno, avvicinandosi al sogno del Festival di Sanremo 2026.

La formula resta invariata: tre sfide, un vincitore per ogni duello e tre eliminazioni immediate.

Sanremo Giovani 2025 – TERZA serata

La puntata si apre con il consueto saluto di Gianluca Gazzoli, alla conduzione, che introduce i sei nomi in gara ricordando il lavoro della Commissione Musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, il Maestro Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. A supervisionare e votare fuori onda ci sono sempre Carlo Conti e Claudio Fasulo.

Gli artisti protagonisti di questa seconda puntata sono:

Caro Wow – Cupido

Cainero – Nuntannamurà

Deddè – Ddojie criature

Mimì – Sottovoce

Petit – Un bel casino

Welo – Laguna

Tre sfide, tre identità artistiche diverse e un regolamento che, come sempre, non lascia spazio a seconde possibilità: chi perde esce definitivamente dalla corsa verso l’Ariston.

La formula e il percorso verso la semifinale

Come da regolamento, i tre vincitori della serata accederanno alla semifinale del 9 dicembre. Al termine delle quattro puntate resteranno solo 12 nomi, che si contenderanno i due posti disponibili per le Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.

A questi si aggiungeranno gli altri due artisti provenienti da Area Sanremo, per un totale di quattro progetti in gara sulla nave dell’Ariston.

Articolo in aggiornamento dopo la puntata, con i risultati delle sfide e i nomi dei tre artisti qualificati alla semifinale. Clicca in basso su continua