X Factor 2021: quali sono le esibizioni delle Audition più visualizzate su YouTube? Guidano gIANMARIA, Milazzo ed Erio

Questa sera andrà in onda la seconda e ultima puntata dei Bootcamp di X Factor 2021. Poi sarà tempo di Home visit e quindi si potrà partire con i live che ci porteranno a conoscere, nel mese di dicembre, l’artista che trionferà nella quindicesima edizione del talent show di Sky.

Sono diversi i talenti che hanno già colpito il pubblico del programma. Alcuni di loro non hanno superato la fase dei Bootcamp, altri ancora non ci sono nemmeno arrivati e, infine, alcuni di loro, come Erio, sono già proiettati nella prossima fase del programma.

Noi abbiamo cercato di approfondire il discorso andando a scoprire le storie e le canzoni di quelli a nostro avviso più interessanti, a fuoco, originali oppure semplicemente divertenti.

Potete cliccare sui nomi qui sotto per conoscere meglio:

Non essendo, a differenza di Amici, stati pubblicati ad oggi gli inediti degli artisti in gara, andiamo a scoprire la classifica degli artisti più apprezzati nella fase delle Auditions su YouTube. Clicca in basso su continua.