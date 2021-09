La storia di Miriam Dartey la ragazza che ha cantato Bruce Springsteen a X Factor 2021

X Factor 2021 Miriam storia della cantante vista nella seconda puntata delle audizioni.

Miriam Dartey, questo il suo nome completo, ha 22 anni e vive con sua nonna, con la quale ha un rapporto speciale… è stata proprio lei la persona che ha sempre creduto in Miriam, nel suo talento e nei suoi sogni. Per questo l’ha sostenuta in ogni modo, affettivamente ed economicamente, quando è servito.

X Factor 2021 Miriam la storia

Miriam studia Scienze Internazionali, ma sente che la sua vocazione è la musica. Ha scelto di fare musica perché sua mamma ha sempre fatto la Busker, l’artista di strada, cantando dal folk irlandese a Bruce Springsteen.

Pensa che sua madre sia fiera di lei anche se non si parlano da un po’.

Sui social di sé dice che fa musica da poco e non fingerà di essere la prima della classe. Le interessa sopratutto esprimersi, ascoltare e migliorare.

Nel 2019 ha duettato con Kenzo nel singolo Diamanti falsi e nel 2020 ha pubblicato il suo primo singolo, Funamboli.

Miriam canta per la prima volta davanti ad un pubblico e sceglie la cover di Dancing in the dark di Bruce Springsteen.

Per Emma sua nonna che l’ha sempre spronata è una gran figa e, con Manuel, concorda sulla bellezza del suo timbro. Mika ha notato il tremore della ragazza ed è rimasto stupito dall’urgenza di racconto che le ha permesso di superare le lacune tecniche.

Ammette di non aver dedicato abbastanza tempo al canto anche se è l’unica cosa che sembra venirle bene. Per lei quattro sì.