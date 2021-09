I Mombao lanciano il nuovo singolo, “To pa” con un video diretto da Giulio Favotto

Mombao storia. To pà è il nuovo singolo del duo formato da Damon Arabsolgar (Pashmark) e Anselmo Luisi (Le Luci della Centrale Elettrica, ha collaborato con Selton, Giovanni Falzone, Virtuosi del Carso), che vedremo prossimamente a X Factor 2021.

I due performer mescolano canzoni inedite in diverse lingue a canti popolari provenienti da diverse culture riarrangiati in chiave rock elettronica. Nelle performance i due musicisti usano di argilla e body paint.

Mombao storia

Nel loro curriculum artistico diversi tour in Italia e due tour in Germania. I Mombao hanno portato la loro musica nei Balcani (Slovenia, Croazia, Serbia, Kosovo, Bosnia), e in Marocco (tour organizzato dall’ American Language Center grazie alla collaborazione con Victor Herrero, chitarrista di Vinicio Capossela e Josephine Foster) e sono stati selezionati tra le band vincitrici della Call Artisti 2020 da Italia Music Export – SIAE che avrebbe dovuto finanziare il loro tour in India e Nepal in marzo 2020, organizzato assieme a We all should play.

I Mombao hanno già pubblicato un EP, due singoli e composto e registrato la colonna sonora de Gli Indocili, documentario di Ana Shametaj vincitore del premio Asolo Film Festival.

Durante il 2020 hanno rilasciato i singoli, Essaiere e Fresh Silk oltre a Mombao live in RUST, un mini-documentario che racconta di come abbiano deciso di continuare a suonare in un videogioco nonostante il lockdown li avesse separati in città diverse.

Mombao To pa

Ecco come parlano del nuovo singolo i Mombao:

Questo brano è per noi un mantra che possono cantare tutt*, che prova a parlare all’umano che sta dietro ad ogni occhio, ad ogni anima. Abbiamo voluto, con questo video, raccontare la storia di TOI PA, con chi è nata, come è arrivata a noi, come la stiamo portando per il mondo, cosa ci restituisce. Nel bosco abbiamo camminato in silenzio per ore, sotto la guida di Lucia, osservando ed ascoltando il mondo con occhi nuovi, chiedendosi quanto è importante ciò che sta ai margini, come le erbe spontanee che crescono nei prati incolti. Questo video vuole rendere omaggio a queste pratiche, a questa ricerca, a questi riti, grazie alle quali ci siamo messi in viaggio ed in ascolto, provando a non essere individui ma tribù, comunità, che rende un individuo se stesso.

Per la regia di Giulio Favotto il video.