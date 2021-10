Erio colpisce al cuore Manuel Agnelli con l’inedito “Amore vero” (TESTO e VIDEO)

X Factor 2021 Erio Amore vero testo.

Nella fase delle Audition Erio, artista di cui vi abbiamo raccontato la storia in questo articolo, ha colpito tutta la giuria di X Factor interpretando magnificamente una delle ballad capolavoro di Elvis Presley.

Ora per lui, artista controverso e da cui ci si aspetta sempre qualcosa in più, è giunto il momento di dimostrare qualcosa di più ai Bootcamp. A giudicarlo è Manuel Agnelli…

Il giudice parla chiaro: “Tu l’altra volta mi hai colpito veramente tanto. Per il modo di cantare, il timbro vocale, la delicatezza… tu hai anche un ruolo difficile da sostenere perché ogni volta la gente vuole da te o di più o quello che hai fatto l’ultima volta. Ed io non sono diverso della gente…”

Erio presenta un suo brano, la prima canzone che ha scritto in italiano, Amore vero.

X factor 2021 Erio amore vero testo e video

E se come sembra fosse vero che eri un inganno, ti amerei lo stesso?

Si, ti amerei lo stesso

E se come temo tu finissi per amare l’altro, ti amerei lo stesso?

Si, ti amerei lo stesso

E se tu contraessi il virus senza cura, ti amerei?

E se non potessi tornare indietro, torneresti da me?

E se nella tua scelta fosse chiaro che non mi vedi, ti amerei lo stesso?

Sì, ti amerei lo stesso

Io non faccio altro se non allenarmi a darti un vero…

E se per anni non capissi che io ti ho visto?

E se per anni non capissi come io ti guardo?

E se sputassi ancora sul cuore che ti ho dato?