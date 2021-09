X Factor 2021: la storia di Edoardo Spinsante da produttore a cantautore pop con il nome d’arte di Plugsaints

X Factor 2021 Plugsaints storia e testo del suo inedito, Colore.

Nella terza puntata di Auditions si presenta Edoardo Spinsante in arte Plugsaints.

X factor 2021 plugsaints storia

Edoardo nella vita studia produzione e audio e fa il produttore sia per altri artisti che per sé stesso.

Ama esprimersi anche attraverso la musica di altri nelle vesti di produttore Fa musica sua da diversi anni ma non ha mai voluto pubblicarla perché si è sempre fatto un sacco di problemi.

Un giorno, a forza di vedere tutti questi ragazzi arrivare in studio, registrare il pezzo in mezz’ora ed essere contentissimi quando glielo spediva il giorno dopo, si è deciso… era ora di mettersi in gioco in prima persona.

Fa musica pop perché è quella che gli da l’emozione più forte, semplice, esplicita e diretta. Ad oggi ha pubblicato un solo brano su Spotify, Luci spente. Qui la sua pagina Instagram.

Presenta un suo inedito, Colore. Per Manuel Agnelli pezzo e voce non sono per niente male… la stoffa c’è. Secondo Mika c’è tanto talento ed Emma ed Hell Raton sono d’accordo e trova che il suo valore aggiunto in più sia proprio il fatto di mettersi a disposizione anche degli altri come produttore. Passa con quattro sì.

X factor 2021 Plugsaints Colore testo e video

Son quasi le 6

Le prime ombre si affaccian

All’alba

Son quasi le 6

Scusa ma questo deca non mi sveglia

Ci vorrebbe un bacio sulla fronte

Come quelli di mamma

Ci vorrebbe un colpo di pistola caricato a salve

Nanananananana Volevo solo dormire Nanananananana Vederti scomparire

E allora portami a bere.

Ho commesso un errore ora so quanto fa male Un respiro di niente

ed un sorso di merda Ho persino una gomma Che puzza di Serra

Una volta era menta una volta era menta

Nanananananana Volevo solo dormire Nanananananana Vederti scomparire

E allora portami a bere.

Adesso perdo colore Adesso ho perso colore