A X Factor 2021 arriva un artista difficile da etichettare: L8 presenta “Freak” (TESTO e VIDEO)

X Factor 2021 L8 Freak testo e video dell’inedito rock presentato nel talent show Sky.

Il vero nome di L8 è Federico D’Errico. Ha 25 anni e ha iniziato ad appassionarsi alla musica ascoltando con suo padre il rock, per poi ampliare la sua formazione musicale con la tecno, con l’elettronica poi ancora con la trap.

Di sé dice: “Faccio musica, studio suoni, vendo caos“. Ha pubblicato il singolo Odiami nel 2018, l’EP L8, composto da quattro brani, nel 2020. Mentre nel 2021 lancia Jimmy e Freak.

A X Factor riuscito ad ottenere quattro sì con l’inedito Freak, una canzone che parla di lui e del suo personaggio artistico, un persoanggio talmente particolare che non può essere etichettato.

X Factor 2021 L8 Freak testo e video

Da quando sono piccolo la gente mi da dello strano

“Strano”

Tipo il freak, mi vede come un mostro!

“Ah ah”

Io non so cosa fare e a forza di andare avanti così alla fine

sono diventato il mostro che loro volevano che fossi

“Ah ah”

E adesso da un lato vorrei abbracciarvi tutti

“Ah ah”

Mentre dell’altro vorrei scoparmi quello che più amate

“Risata malefica”

Sai che sono il Freak-ass , sai che sono il freak

Freak!

Sai che sono il glitch

Glitch!

Sai che sono il wit

Wit!

Mi conosci sono il Freak-ass

whollal8 (whole a lot of) traffik

L-8 punk shit

Siamo la nuova strada

Sai che sono il freak, bitch-ass sono il pazzo

yolo siamo i damn della 3-Piii Piii (trap)

Salta in aria crazy bitch-ass, vengo dal fango

Scrivo l8 sulla sticky e la pallottola va a segno

Levati sono affamato, vedi che cosa ho passato

8 le vite che ho dato, non riconosco lo specchio

da tossico a sano da studente a ladro

ho pregato spacciato impiegato

da figlio dei fiori a figlio dannato

e ora chi sono

sono il “grr grr” (ringhio) al poliziotto

sai che ringhio faccio “growl growl” sono il cane

8 punte Chaostar pussy sono l8

uh sì l8 ah! ah! gridava tua madre

perchè sai che sono il “grr grr” (ringhio) al poliziotto

sai che ringhio faccio “growl growl” sono il cane

8 punte Chaostar pussy sono l8

uh sì l8 ah! ah! gridava tua madre

Perchè sai che sono il Freak-ass , sai che sono il freak

Freak!

Sai che sono il glitch

Glitch!

Sai che sono il wit

Wit!

Mi conosci sono il Freak-ass

whollal8 (whole a lot of) traffik

L-8 punk shit

Siamo la nuova strada

Sai che sono il freak, bitch-ass sono il pazzo

yolo siamo i damn della 3 -“Piii Piii” (trap)

Salta in aria crazy bitch-ass, vengo dal fango

Scrivo l8 sulla sticky e la pallottola va a segno

(Rumore di spari)

Non mi vedi sono il pazzo

Sto con i cani my honey

siamo quel growl my homie

amo quello che odi

risata