X Factor 2021: Luce distrugge le ipocrisie con l’inedito “Film porno” (TESTO e AUDIO)

X Factor 2021 Luce Film porno storia e testo dell’inedito presentato ai Bootcamp del talent show.

Luca Costantino alias Luce ha scelto il nome d’arte di Luce perché crede che dai bambini si possegga una luce speciale che poi viene condizionata dagli adulti fino quasi a perderla del tutto.

Dopo aver presentato alle Audition il brano Atlantide, un suo inedito in cui racconta di una festa immaginaria, torna ai Bootcamp e stupisce Mika con l’inedito Film porno. Il brano sfida i luoghi comuni e mette in mostra i “lati oscuri” di tante persone.

Il giudice decide di premiare il suo coraggio e gli assegna una sedia.

X FACTOR 2021 LUCE FILM PORNO TESTO

Era un 3 Maggio di venerdì

Spiaccicata sul letto

Con lei Franco, e un vecchio film

Si chiamava Emma e che fianchi dentro a quei jeans

Franco guarda la Streep, Emma è andata giù in street

Dopo sei spritz si è scoperta una Milf

Era il 15 Luglio, in un barrio di Madrid

Oh Madonna che caldo, Victor viene negli slip

Si chiamavano Carlos e Leandro, due stranieri

bastò un occhiolino che la zip si abbassò

Leandro sopra Victor, Victor dentro Carlos

Questa notte mi sembra un film porno

Non mi interessa chi c’è sopra o sotto

Questa notte mi sento un gran porco

Come te che lo nascondi di giorno

Se ci sei tu questa notte non dormo

Sei tutto quello di cui ho bisogno

questa notte un film porno

come te che lo nascondi di giorno

Katrina, Dicembre, 16 anni, d’altri ranghi

l’azienda in fallimento, ma con perle, Vodka e weed

A San Pietroburgo il padre suggerì

Abbassiamo il tenore, ma lei non ci sta

Quindi in giro il suo corpo mise in vendita

Questa notte mi sembra un film porno

Non mi interessa chi c’è sopra o sotto

Questa notte mi sento un gran porco

Come te che lo nascondi di giorno

Se ci sei tu questa notte non dormo

Sei tutto quello di cui ho bisogno

questa notte un film porno

come te che lo nascondi di giorno