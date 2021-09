X Factor 2021: la storia di Luce e del suo inedito, “Atlantide”

X Factor 2021 Luce storia e testo dell’inedito Atlantide.

X factor Luce La storia

Luca Costantino alias Luce ha una rubrica su Instagram, la posta del cuore, dove dà consigli agli altri nonostante lui si confessi sfortunato in amore (e innamorato del conduttore Ludovico Tersigni).

Ha scelto il nome d’arte di Luce perché crede che dai bambini si possegga una luce speciale che poi viene condizionata dagli adulti fino quasi a perderla del tutto.

Presenta Atlantide, un suo inedito in cui racconta di una festa immaginaria. È una metafora in cui una persona che non si sente a suo agio nel mondo organizza una festa ai confini del mondo, ad Atlantide. Qui la pagina Instagram di Luce.

Nel 2021 ha pubblicato due singoli, Film porno e Atlantide.

I PARERI DEI GIUDICI

I giudici sono stupiti. Per Mika c’è una persona con una bella voce che ha tanto da dire ma che deve imparare a non stare in protezione. Hell Raton pensa che bisogna lavorare sulla semplicità, può reggere una canzone senza l’uso della doppia voce a sorreggerlo.

Manuel, anche se non ama il genere, non trova forzature e crede che Luce sappia come si scrivono i pezzi.

x factor 2021 luce atlantide testo

Si può sapere chi ha messo gli ACDC?

Hey Siri ora Beyoncé e Jay-Z

Non ho una cadillac

Ma cazzo la so fare una festa

Me l’ha insegnato mamma e papà

Cerco nuova vita come una crisalide

andiamo giù a picco affondo fino a

toccare Atlantide

Se questa è una notte alle colonne

d’ercole

Non c’è più confine tra il bene ed il male

Tra terra e gin mare, tra bere e ballare

Grigliare sul tetto, spaccare il letto

Per vomitare però fallo al cesso

Arisa l’ha detto che quando arriva la

notte

La testa va in giro ma il corpo rimane con

te

Soluzione non trovi per uscirne fuori

Brindiamo ai problemi, fanculo gli errori

Ne ho le palle piene, c’ ho solo vent’anni

Mi vogliono diverso

Ma comunque sono qui e mi chiedo.

Si può sapere chi ha messo gli ACDC?

Hey Siri ora Beyoncé e Jay-Z

Non ho una cadillac

Ma cazzo la so fare una festa

Me l’ha insegnato mamma e papà

Si può sapere chi ha messo gli ACDC?

Hey Siri ora Beyoncé e Jay-Z

Non ho una cadillac

Ma cazzo la so fare una festa

Me l’ha insegnato mamma e papà

Aria delle Hawaii

Maldive Savchelles Bora Bora

Maldive, Saychelles, Bora Bora

Ci stanno alle costole tagliale come

d’Annunzio

Figli del cielo se torneremo

Non aspettarti un invito

Non ti ho mai detto mi stai sulle palle

Da quando ti ho conosciuto

Siamo samurai a difendere Japanese Tea

A Las Vegas con Britney Spears

Milano. Magazza, Arizona, Plastic

Soluzione non trovi per uscirne fuori

Ma se fuori vuoi andare questo è il pezzo

giusto

Se io non ti piaccio tu non hai buon gusto

Ma comunque sono qui e mi chiedo

Si può sapere chi ha messo gli ACDC?

Hey Siri ora Beyoncé e Jay-Z

Non ho una cadillac

Ma cazzo la so fare una festa

Me l’ha insegnato mamma e papà

Si può sapere chi ha messo gli ACDC?

Hey Siri ora Beyoncé e Jay-Z

Non ho una cadillac

Ma cazzo la so fare una festa

Me l’ha insegnato mamma e papà

Si può sapere chi ha messo gli ACDC?

Hey Siri ora Beyoncé e Jay-Z

Non ho una cadillac

Ma cazzo la so fare una festa

Me l’ha insegnato mamma e papà

Non ho una cadillac

Ma cazzo la so fare una festa

Me l’ha insegnato mamma e papà