X Factor 2021: la storia di Le Endrigo la rock band bresciana che lancia messaggi contro il sessismo e la mascolinità tossica

X Factor 2021 Le Endrigo storia e testo dell’inedito Cose più grandi di te.

Arriva un band… Le Endrigo.

X factor 2021 Le endrigo storia

Questa band di quattro elementi porta nn nome-manifesto ispirato ad uno dei più grandi cantautori della storia della musica italiana, Sergio Endrigo.

Hanno voluto aggiungere l’articolo determinativo femminile plurale al cognome del cantautore per far capire quando qualcuno li incontra che dietro le apparenze hanno qualcosa da raccontare.

Sono una band rock bresciana che vuole infatti lanciare un messaggio contro la mascolinità tossica, contro il patriarcato e il sessismo che c’è, nel mondo della musica e in generale. Riconoscono che anche loro in passato sono sicuramente caduti nei cliché tipici dei maschi ma sono convinti che questa generazione possa andare oltre.

Il brano che presentano è un po’ un manifesto di questo messaggio.

Hanno già pubblicato tre album dal 2017 al 2021: Ossa rotte, occhi rossi (2017), Giovani leoni (2018) e Le Endrigo (2021).

Il parere dei giudici

Emma è sicura che il gruppo sia ben amalgamato e che insieme funzioni benissimo… come anche la canzone che le è rimasta in testa. Manuel Agnelli non si è “spettinato” ma ha apprezzato il brano. Hell Raton è certo che il pubblico a casa rimarrà a bocca aperta più di Manuel che è di gusti difficili.

Per loro quattro sì.

X FActor 2021 le endrigo cose più grandi di te testo e video

Mia madre bocca piena

Scoperta la mia prima sega

Mi disse” da oggi comandi tu”

Contate fino a dieci

Poi dite se siete felici

L’ho fatto

Ho pianto prima del sei

Ma piangere è da gay

Cose più grandi di te

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di cazzo

Che fa oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi

Che fa oh oh

Sarò una checca, e sia

Cose più gradi di me

E i ragazzi faranno i ragazzi

Una mandria di teste di cazzo

Che fa oh oh

E dai centri sportivi alle chiese

Una festa di uomini nudi

Che fa oh oh