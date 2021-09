X Factor 2021: ecco il testo di Cherì il brano della promessa dell’urban napoletano, VALE LP

Vale LP Cherì testo del brano che la la giovane artista ha dedicato ad una persona cara, una storia difficile.

Valentina Sanseverino, classe ’99, napoletana di origini che vive nel casertano, sceglie il suo nome d’arte come abbreviazione di Vale La Pena.

Si appassiona alla musica da piccola ma è nel 2018 che inizia pubblicare la propria musica sotto forma di demo su Soundcloud. La sua carriera parte in maniera ufficiale quando l’amica Lil Jolie la sprona a creare un proprio progetto.

Ad aprile del 2020 pubblica il suo primo EP, FINE FRA’ ME, in cui è contenuto anche Cherì, il pezzo che ha presentato alle audizioni di X Factor 2021.

I seguito pubblica i singoli Carini (novembre 2020), Temporale (2021), Amerika (giugno 2021) e Lo so che lo sai (settembre 2021).

Riesce ad accedere allo step successivo anche se alcuni dei giudici pensano che ci sia ancora del lavoro da fare per conquistare la piena maturità artistica.

Vale LP Cherì testo e video

Autodistruzione come mantra sugli specchi

Mi dici: “Non sprecare tempo”, dopo spariresti

Tanto spariresti

Tanto spariresti

Parlo di me perché so nulla di me

Parla la musica e mi lascio andare nel suono

Siamo umani, chéri, odiamo il lunedì

La gente cerca di capirci, e quando siamo soli

Mi dici: “Basta così” mentre fumo marjiuana

Ho bisogno poi di un week-end due volte a settimana

La vita è una puttana

La vita è una puttana, eh

E se siam da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci

Che sia il tempo

Che sia il tempo

RIT.

Che sia il tempo, sparirò in un momento

Ma per questa notte va bene così

E se siamo da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci

Che sia il tempo, sparirò in un momento

Ma per questa notte va bene così

E se siam da soli, ci cerchiamo, chéri

Solamente per illuderci