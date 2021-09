X Factor 2021: la storia dei Bengala Fire la band che ha diviso Manuel Agnelli e Mika

X Factor 2021 Bengala Fire storia e testo dell’inedito Valencia.

Tra le esibizioni che più hanno fatto discutere i giudici nella terza puntata delle audizioni del talent show di Sky c’è quella di una band, i Bengala fire.

X Factor 2021 Bengala fire storia

Una band formata da quattro ragazzi che suonano insieme da 11 anni. Sono partiti dai baretti e le sagre un “pò marce” ascoltando le grandi band rock come i Dream Theatre. Un amicizia nel nome del rock’n’roll. Hanno centinaia di concerti sulle spalle.

Sui social si presentano così:

I Bengala Fire sono una band italiana fondata nel 2010 da quattro amici che condivide lo stesso amore per il rock’n’roll.

Originariamente si chiamavano Gold.One come i primi preservativi portati in Italia dall’Esercito degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale.

il progetto è nato nell’aprile 2010, quando Mattia Mariuzzo, Andrea Orsella, Davide Bortoletto e Giovanni Zavarise fondano la band nella piccola città di Cornuda in provincia di Treviso. Compongono musica inedita da quando hanno 12 anni.

Nel 2016 il progetto ha preso nuova vita e sono nati i Bengala Fire. Nel 2020 c’è un importante cambio con l’ingresso nella band di Alexander Puntel ai tamburi. Nello stesso anno pubblicano gli inediti Maracaibo e Amaro Mio.

Ora vorrebbero provare a partire verso le stelle come un Bengala e X Factor potrebbe essere l’occasione per partire-

Il parere dei giudici

L’inedito della band apre un dibattito tra Manuel e Mika. Al primo piace molto lo stile dei ragazzi e pensa che le loro influenze, tra cui sente gli Arctic Monkeys, non vadano a discapito dello loro originalità.

Mika, invece non li trova credibili, al limite della cover band. Inoltre per lui il frontman della band quando canta ha un accento di Manchester troppo marcato, poco autentico.

I Bengala Fire passano con tre Sì e il no di Mika.

X factor 2021 Bengala fire Valencia testo e video

Tomorrow i won’t remember your face

Tomorrow i won’t remember your face in the shades

You were sketches of spain and four quarters bass drum

Sketches of spain played at the seaside my babe

Tomorrow i won’t remember i saw this beautiful girl

All alone by the floor

You’re the peach that i want

Tomorrow i won’t remember your name and

Neither will i remember mine and the ways you’ve been mine for a while

Tomorrow i won’t remember your face

You’ll play as a ghost

Changing your shape in my brain

(you’re changing your shape in my brain)

Did you know?

It was only rock’n’roll

Rock’n’roll

Did you know?

If you dance alone you’re dancing wrong my love

(my love)

Did you know?

It is only rock’n’roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and

Roll and roll and roll and roll and roll and roll and roll and