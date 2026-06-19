Niccolò Fabi sarà in concerto alla Fortezza Medicea di Arezzo sabato 1 agosto 2026, una delle date del suo tour estivo. L’appuntamento è inserito nel cartellone di Estate in Fortezza 2026, la rassegna che anima la storica location aretina dal 26 giugno al 4 agosto, e si tiene in collaborazione con Arezzo Music Fest, Mengo Fest e We Agency.

Per il cantautore romano è l’occasione di portare dal vivo i brani dell’ultimo album Libertà negli occhi, il suo decimo disco di inediti, uscito a maggio 2025 per BMG, insieme ai titoli più amati del repertorio.

Niccolò Fabi alla Fortezza di Arezzo: il concerto del 1 agosto

Il live di Niccolò Fabi rientra nel tour estivo 2026, che lo sta portando nelle principali rassegne all’aperto della penisola, tra anfiteatri e arene (qui il nostro articolo con tutte le date del tour estivo). Sul palco, accanto a Fabi, i suoi musicisti di lungo corso, da Roberto “Bob” Angelini ad Alberto Bianco e Filippo Cornaglia.

I concerti di Fabi mescolano la sua scrittura d’autore con parti strumentali sospese tra elettronica e psichedelia, in uno spettacolo costruito su delicatezza e intensità. Il repertorio attraversa le diverse stagioni della sua carriera, dai classici ai brani dell’ultimo disco.

Estate in Fortezza 2026: la rassegna che ospita il concerto

Il concerto di Niccolò Fabi è uno degli appuntamenti di Estate in Fortezza 2026, rassegna multidisciplinare che per la prima volta è interamente firmata dal Teatro Verdi di Montecatini Terme. Undici serate dal 26 giugno al 4 agosto, tra musica, teatro di narrazione, comicità e incontri culturali, nella cornice della Fortezza Medicea.

Sul fronte musicale, oltre a Fabi, il cartellone propone Queen Vocal Symphony, l’omaggio a Lucio Battisti “Sì viaggiare, Battisti la Storia”, il tributo a Lucio Dalla “Caro Lucio ti scrivo” con Marino Bartoletti e l’omaggio a Ennio Morricone con la soprano Susanna Rigacci. Spazio anche alla comicità con Giorgio Panariello, Jonathan Canini, Antonio Ornano e Gianmaria Vassallo, al teatro di narrazione con Federico Buffa e agli incontri con Marco Travaglio e Paolo Crepet.

Niccolò Fabi ad Arezzo: i biglietti

I biglietti per il concerto di Niccolò Fabi alla Fortezza Medicea e per gli altri appuntamenti di Estate in Fortezza 2026 sono disponibili sul circuito TicketOne.

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