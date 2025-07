Niccolò Fabi: “Libertà Negli Occhi” e il video-racconto del concerto in Val di Sole

Niccolò Fabi, Libertà Negli Occhi: significato, testo e video della title track del nuovo album di inediti del cantautore romano.

Già disponibile su YouTube, il video del brano è un breve racconto per immagini dell’intimo concerto che lo scorso 13 giugno ha visto Niccolò Fabi (qui la nostra intervista e la nostra recensione) esibirsi insieme a Roberto Angelini, Alberto Bianco, Filippo Cornaglia, Emma Nolde e Cesare Augusto Giorgini in Val Di Sole, in un luogo sospeso tra cielo e terra, immerso nella magia delle montagne trentine, da sempre care al cantautore.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il videoclip immortala l’emozione di un live che non è un semplice concerto, ma una vera e propria esperienza collettiva, che si apre ad una sensibilità diversa, creando – attraverso la musica – un rapporto di interdipendenza in cui ognuno non solo riconosce la bellezza e l’importanza della natura, ma riesce a sentirsene parte integrante.

NICCOLò FABI, “LIBERTà NEGLI OCCHI”: SIGNIFICATO, TESTO E VIDEO

Title track del nuovo album di inediti del cantautore romano – uscito nel giorno del suo compleanno, lo scorso 16 maggio – Libertà Negli Occhi è un brano intriso di una forza delicata ed è il frutto di una ricerca di pace e verità, nonché della voglia di riuscire a riscoprire e custodire la bellezza delle cose più semplici e autentiche.

TESTO DEL BRANO

Le bancarelle improvvisate in piazza

I primi giorni della nuova estate

E i gavettoni e le pistole ad acqua

Al parco per la fine della scuola

Il tempo che si cristallizza

In un istante di felicità

E quello sguardo che ci tranquillizza

Un giorno quanto ci mancherà

Libertà

Passeggiate che ci annoiano

Libertà

Cose e impegni che si scordano

Libertà

Stare solo nel presente

Libertà

Tempo puro senza scelte

Le cadute dalle biciclette

Su quella strada che porta al mare

Ed il cibo come carburante

Solo una sosta per poi ripartire

Disegniamo sopra un foglio bianco

I nostri mostri ed i supereroi

Tanto il finale della nostra storia

lo decidiamo solamente noi

Libertà

Passeggiate che ci annoiano

Libertà

Cose e impegni che si scordano

Libertà

Stare solo nel presente

Libertà

Tempo puro senza scelte

Libertà

Libertà negli occhi

Libertà

Libertà per noi

Libertà

Libertà negli occhi

Libertà

Libertà per noi

Libertà

Libertà negli occhi

La vita va dove va il tuo sguardo

(Dove va il tuo sguardo)

Libertà

Libertà negli occhi

(Dove va il tuo sguardo)

Libertà

Libertà per noi

(Ma dove va il tuo sguardo?)

Libertà

Libertà negli occhi

(Ma dove va il tuo sguardo?)

Libertà è dove va il tuo sguardo

Libertà negli occhi

Libertà

Libertà negli occhi

Libertà

Libertà per noi

Libertà

Libertà negli occhi

La vita va dove va il tuo sguardo

Dove va il tuo sguardo

niccolò fabi, LIBERTÀ NEGLI OCCHI TOUR 2025: LE DATE

04 ottobre – ISERNIA , Auditorium 10 settembre 1943

, Auditorium 10 settembre 1943 09 ottobre – RAVENNA , Teatro Alighieri

, Teatro Alighieri 11 ottobre – MILANO , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 12 ottobre – MILANO , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 13 ottobre – BOLOGNA , Europauditorium

, Europauditorium 15 ottobre – TORINO , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 19 ottobre – TRENTO , Auditorium Santa Chiara

, Auditorium Santa Chiara 20 ottobre – PADOVA , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 25 ottobre – ASSISI ( PG ), Teatro Lyrick

( ), Teatro Lyrick 26 ottobre – PESCARA , Teatro Massimo

, Teatro Massimo 04 novembre – NAPOLI , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 05 novembre – BARI , Teatro Team

, Teatro Team 07 novembre – CATANIA , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 08 novembre – PALERMO , Teatro Golden

, Teatro Golden 11 novembre – UDINE , Teatro Nuovo Giovanni da Udine

, Teatro Nuovo Giovanni da Udine 12 novembre – PARMA , Teatro Regio

, Teatro Regio 14 novembre – LUGANO ( CH ), Palazzo dei Congressi

( ), Palazzo dei Congressi 16 novembre – LIVORNO , Teatro Goldoni

, Teatro Goldoni 17 novembre – FIRENZE , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 19 novembre – ROMA , Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 20 novembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Foto di copertina a cura di Arash Radpour