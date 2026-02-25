25 Febbraio 2026
Oriana Meo
Niccolò Fabi annuncia il tour estivo 2026: tutte le date e i biglietti

Il cantautore romano torna dal vivo nei principali festival italiani dopo il tour teatrale di Libertà negli occhi.

Dopo il tour teatrale legato a Libertà negli occhi, Niccolò Fabi annuncia le prime date del tour estivo 2026. I concerti si terranno in prestigiosi luoghi all’aperto e nelle principali rassegne musicali italiane, tra anfiteatri storici e arene sotto le stelle. I biglietti sono disponibili dalle ore 16:00 di oggi, giovedì 19 febbraio.

Niccolò Fabi live estate 2026: un tour nei luoghi simbolo della musica dal vivo

Dopo il riscontro ottenuto nei teatri con la tournée di presentazione dell’ultimo album, il cantautore romano torna sui palchi estivi insieme ai suoi compagni di viaggio. Il nuovo tour sarà un’occasione per attraversare i brani più amati del repertorio di Niccolò Fabi, unendo generazioni diverse in un racconto musicale fatto di silenzi, energia e partecipazione collettiva.

Negli ultimi anni il suo live ha assunto una dimensione sonora sempre più ampia, con parti strumentali che mescolano psichedelia ed elettronica, avvicinandosi a un respiro internazionale. L’estate diventa così il contesto naturale per questa evoluzione musicale.

La band sul palco con Niccolò Fabi

Insieme a lui saliranno sul palco Roberto “Bob” Angelini, Alberto Bianco e Filippo Cornaglia, presenze costanti del suo universo musicale. Con loro anche Cesare Augusto Giorgini e Giulio Cannavale, già coinvolti nella registrazione dell’album in una baita in Val di Sole e conosciuti attraverso l’esperienza presso l’Officina delle Arti Pierpaolo Pasolini, di cui Fabi è responsabile della sezione Canzone.

Date tour estivo 2026 di Niccolò Fabi

  • 23 maggio – Ravenna – La Torraccia (Ravenna Festival)
  • 31 maggio – Città di Castello (PG) – Palazzo Vitelli (Festival dei Cammini di Francesco)
  • 11 giugno – Jesolo (VE) – Arenile Piazza Brescia (Festival Aqua)
  • 13 giugno – Caserta – Belvedere di San Leucio
  • 15 giugno – Roma – Cavea Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Roma Summer Fest)
  • 28 giugno – Susa (TO) – Anfiteatro Romano (Borgate dal vivo)
  • 4 luglio – Verona – Teatro Romano (Contaminazioni musicali)
  • 5 luglio – Firenze – Parco Mediceo di Pratolino (Musart Festival)
  • 16 luglio – Porto Rotondo (OT) – Anfiteatro Mario Cevoli
  • 17 luglio – Cabras (OR) – Anfiteatro Tharros (I Giganti dell’Arte)
  • 18 luglio – Sarroch (CA) – Villa Siotto
  • 24 luglio – Arenzano (GE) – Villa Figoli
  • 25 luglio – Bra (CN) – Parco La Zizzola (Attraverso Festival)
  • 27 luglio – Grottaglie (TA) – Cave di Fantiano (Cinzella Festival)
  • 31 luglio – Gardone Riviera (BS) – Anfiteatro del Vittoriale (Festival Tener-a-mente)
  • 1 agosto – Arezzo – Fortezza Medicea (Arezzo Music Fest)
  • 12 agosto – Sirolo (AN) – Arena Parco della Repubblica
  • 21 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone Borsellino (Etna in scena)
  • 5 settembre – Bertinoro (FC) – Giardini della Rocca (Entroterre Festival)
