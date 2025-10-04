Niccolò Fabi al fianco di Fondazione AIRC con il video di “Nessuna Battaglia”

In occasione del mese della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno, Niccolò Fabi sceglie di collaborare con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e, in attesa dell’inizio del Libertà Negli Occhi Tour, pubblica il video – realizzato da Roberto Biadi – di Nessuna Battaglia, brano di una potenza disarmante contenuto nell’ultimo album del cantautore romano.
“Nessuna Battaglia è una canzone sull’accettazione di quello che siamo, anche quando ‘quello che siamo’ ci spaventa e ci fa stare male, quando il corpo ci offre dei segnali che non vorremmo ricevere e che, invece, dovremmo imparare ad ascoltare e comprendere. Anche quando prende la forma di una malattia che ci fa temere per la nostra sopravvivenza”, chiosa Niccolò.
Poi, precisa: “So che su questo tema ciascuno di noi sceglie la propria postura sulla via della cura. Io, personalmente, mi sento molto distante dall’uso di termini militareschi e di combattimento per affrontare quella evoluzione indesiderata delle NOSTRE cellule, non quelle di un invasore alieno.
Non possiamo diventare il nemico di noi stessi. Perderemmo comunque. Anche le parole vittoria e sconfitta non credo siano le migliori per raccontare il raggiungimento o meno della guarigione”.
Il brano diventa così uno strumento per “cercare di stimolare la sensibilità all’ascolto del proprio corpo, alla prevenzione e alla ricerca, che non può garantire sempre la salvezza, ma offre spesso una grande speranza”.
E, a proposito di speranza, Fabi non può non volgere lo sguardo a quanto sta attualmente accadendo in Palestina: “Mi rendo conto che sia davvero complicato parlare di canzoni in questi giorni. L’unica speranza è che l’arte, in qualche modo, possa essere sempre un conforto, a maggior ragione in tempi così difficili”.
NICCOLò FABI: IL TOUR E LA COLLABORAZIONE CON AIRC
L’adesione all’iniziativa Nastro Rosa AIRC arriva a poche ore dall’inizio della nuova tournée del cantautore. Ed ecco che, durante tutti i concerti in programma, a fronte di una donazione minima di 2€, sarà possibile indossare la spilla con il Nastro Rosa di AIRC, che viene rappresentato incompleto come l’obiettivo che non è ancora stato pienamente raggiunto.
“Grazie per aver espresso con parole così delicate e intense il percorso interiore e la sensibilità di chi affronta una diagnosi di tumore“, ha dichiarato Chiara Occulti, Chief Marketing & Fundraising Officer di Fondazione AIRC, rivolgendosi al cantautore.
“In questo brano riconosciamo tante storie di pazienti che abbiamo ascoltato e raccontato nei 60 anni di Fondazione AIRC. Anche grazie a loro abbiamo contribuito a fare evolvere la narrativa del cancro, favorendo un cambiamento culturale e sociale: da un’epoca in cui il cancro non si poteva quasi nominare ai nostri giorni, in cui non è più un tabù per l’opinione pubblica e per i media”.
Inoltre, grazie ai progressi della ricerca nella prevenzione e nella cura, la percentuale di sopravvivenza è in costante aumento. Ed ecco che oggi, a distanza di cinque anni dalla diagnosi, l’88% delle donne è ancora qui tra noi.
Il tumore al seno resta però la neoplasia più diffusa in Italia, colpendo circa 53.000 donne ogni anno. È dunque fondamentale intensificare gli sforzi per ridurre la percentuale dei pazienti che non ce la fanno.
NICCOLò FABI, “nessuna battaglia”: il testo
Con una certezza alle spalle
E una salita di fronte
Salgo su questa speranza
A cercare una luce
C’è sempre un’edera
Che cresce sulle rovine
Una lente nuova
Per caratteri illeggibili
Quello che cerco
Non è una guarigione
Non si può guarire da se stessi
Non è una malattia
È solo una nuova evoluzione
Un’altra forma della nostra sostanza
Nessun nemico
Nessuna battaglia
Ognuno trova la sua cura
La soluzione più opportuna
È vero che possiamo fare tanto
Ma non possiamo fare tutto
Intanto dietro questo vetro
Scorre verde la campagna
Sento forte il suo tepore
Sento forte la sua calma
niccolò fabi, LIBERTÀ NEGLI OCCHI TOUR 2025: LE DATE
Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour Libertà Negli Occhi, con cui Niccolò Fabi porterà nei principali teatri d’Italia uno spettacolo intenso, coinvolgente e profondamente emotivo, che celebrerà la bellezza dell’ascolto, la potenza della parola e il valore della condivisione artistica, invitando tutti a rallentare, a guardarsi dentro e – soprattutto – a lasciarsi attraversare dalla musica.
- 04 ottobre – ISERNIA, Auditorium 10 settembre 1943
- 09 ottobre – RAVENNA, Teatro Alighieri
- 11 ottobre – MILANO, Teatro Arcimboldi
- 12 ottobre – MILANO, Teatro Arcimboldi
- 13 ottobre – BOLOGNA, Europauditorium
- 15 ottobre – TORINO, Teatro Colosseo
- 17 ottobre – AOSTA, Teatro Splendor
- 19 ottobre – TRENTO, Auditorium Santa Chiara
- 20 ottobre – PADOVA, Gran Teatro Geox
- 25 ottobre – ASSISI (PG), Teatro Lyrick
- 26 ottobre – PESCARA, Teatro Massimo
- 04 novembre – NAPOLI, Teatro Augusteo
- 05 novembre – BARI, Teatro Team
- 07 novembre – CATANIA, Teatro Metropolitan
- 08 novembre – PALERMO, Teatro Golden
- 11 novembre – UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine
- 12 novembre – PARMA, Teatro Regio
- 14 novembre – LUGANO (CH), Palazzo dei Congressi
- 16 novembre – LIVORNO, Teatro Goldoni
- 17 novembre – FIRENZE, Teatro Verdi
- 19 novembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
- 20 novembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
Foto di copertina a cura di Arash Radpour