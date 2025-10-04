Niccolò Fabi al fianco di Fondazione AIRC con il video di “Nessuna Battaglia”

In occasione del mese della prevenzione e della ricerca sul tumore al seno, Niccolò Fabi sceglie di collaborare con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e, in attesa dell’inizio del Libertà Negli Occhi Tour, pubblica il video – realizzato da Roberto Biadi – di Nessuna Battaglia, brano di una potenza disarmante contenuto nell’ultimo album del cantautore romano.

“Nessuna Battaglia è una canzone sull’accettazione di quello che siamo, anche quando ‘quello che siamo’ ci spaventa e ci fa stare male, quando il corpo ci offre dei segnali che non vorremmo ricevere e che, invece, dovremmo imparare ad ascoltare e comprendere. Anche quando prende la forma di una malattia che ci fa temere per la nostra sopravvivenza”, chiosa Niccolò.

Poi, precisa: “So che su questo tema ciascuno di noi sceglie la propria postura sulla via della cura. Io, personalmente, mi sento molto distante dall’uso di termini militareschi e di combattimento per affrontare quella evoluzione indesiderata delle NOSTRE cellule, non quelle di un invasore alieno.

Non possiamo diventare il nemico di noi stessi. Perderemmo comunque. Anche le parole vittoria e sconfitta non credo siano le migliori per raccontare il raggiungimento o meno della guarigione”.

Il brano diventa così uno strumento per “cercare di stimolare la sensibilità all’ascolto del proprio corpo, alla prevenzione e alla ricerca, che non può garantire sempre la salvezza, ma offre spesso una grande speranza”.

E, a proposito di speranza, Fabi non può non volgere lo sguardo a quanto sta attualmente accadendo in Palestina: “Mi rendo conto che sia davvero complicato parlare di canzoni in questi giorni. L’unica speranza è che l’arte, in qualche modo, possa essere sempre un conforto, a maggior ragione in tempi così difficili”.

NICCOLò FABI: IL TOUR E LA COLLABORAZIONE CON AIRC

L’adesione all’iniziativa Nastro Rosa AIRC arriva a poche ore dall’inizio della nuova tournée del cantautore. Ed ecco che, durante tutti i concerti in programma, a fronte di una donazione minima di 2€, sarà possibile indossare la spilla con il Nastro Rosa di AIRC, che viene rappresentato incompleto come l’obiettivo che non è ancora stato pienamente raggiunto.

“Grazie per aver espresso con parole così delicate e intense il percorso interiore e la sensibilità di chi affronta una diagnosi di tumore“, ha dichiarato Chiara Occulti, Chief Marketing & Fundraising Officer di Fondazione AIRC, rivolgendosi al cantautore.

“In questo brano riconosciamo tante storie di pazienti che abbiamo ascoltato e raccontato nei 60 anni di Fondazione AIRC. Anche grazie a loro abbiamo contribuito a fare evolvere la narrativa del cancro, favorendo un cambiamento culturale e sociale: da un’epoca in cui il cancro non si poteva quasi nominare ai nostri giorni, in cui non è più un tabù per l’opinione pubblica e per i media”.

Inoltre, grazie ai progressi della ricerca nella prevenzione e nella cura, la percentuale di sopravvivenza è in costante aumento. Ed ecco che oggi, a distanza di cinque anni dalla diagnosi, l’88% delle donne è ancora qui tra noi.

Il tumore al seno resta però la neoplasia più diffusa in Italia, colpendo circa 53.000 donne ogni anno. È dunque fondamentale intensificare gli sforzi per ridurre la percentuale dei pazienti che non ce la fanno.

NICCOLò FABI, “nessuna battaglia”: il testo

Con una certezza alle spalle

E una salita di fronte

Salgo su questa speranza

A cercare una luce

C’è sempre un’edera

Che cresce sulle rovine

Una lente nuova

Per caratteri illeggibili

Quello che cerco

Non è una guarigione

Non si può guarire da se stessi

Non è una malattia

È solo una nuova evoluzione

Un’altra forma della nostra sostanza

Nessun nemico

Nessuna battaglia

Ognuno trova la sua cura

La soluzione più opportuna

È vero che possiamo fare tanto

Ma non possiamo fare tutto

Intanto dietro questo vetro

Scorre verde la campagna

Sento forte il suo tepore

Sento forte la sua calma

niccolò fabi, LIBERTÀ NEGLI OCCHI TOUR 2025: LE DATE

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date ad ora annunciate del tour Libertà Negli Occhi, con cui Niccolò Fabi porterà nei principali teatri d’Italia uno spettacolo intenso, coinvolgente e profondamente emotivo, che celebrerà la bellezza dell’ascolto, la potenza della parola e il valore della condivisione artistica, invitando tutti a rallentare, a guardarsi dentro e – soprattutto – a lasciarsi attraversare dalla musica.

04 ottobre – ISERNIA , Auditorium 10 settembre 1943

, Auditorium 10 settembre 1943 09 ottobre – RAVENNA , Teatro Alighieri

, Teatro Alighieri 11 ottobre – MILANO , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 12 ottobre – MILANO , Teatro Arcimboldi

, Teatro Arcimboldi 13 ottobre – BOLOGNA , Europauditorium

, Europauditorium 15 ottobre – TORINO , Teatro Colosseo

, Teatro Colosseo 17 ottobre – AOSTA , Teatro Splendor

, Teatro Splendor 19 ottobre – TRENTO , Auditorium Santa Chiara

, Auditorium Santa Chiara 20 ottobre – PADOVA , Gran Teatro Geox

, Gran Teatro Geox 25 ottobre – ASSISI ( PG ), Teatro Lyrick

( ), Teatro Lyrick 26 ottobre – PESCARA , Teatro Massimo

, Teatro Massimo 04 novembre – NAPOLI , Teatro Augusteo

, Teatro Augusteo 05 novembre – BARI , Teatro Team

, Teatro Team 07 novembre – CATANIA , Teatro Metropolitan

, Teatro Metropolitan 08 novembre – PALERMO , Teatro Golden

, Teatro Golden 11 novembre – UDINE , Teatro Nuovo Giovanni da Udine

, Teatro Nuovo Giovanni da Udine 12 novembre – PARMA , Teatro Regio

, Teatro Regio 14 novembre – LUGANO ( CH ), Palazzo dei Congressi

( ), Palazzo dei Congressi 16 novembre – LIVORNO , Teatro Goldoni

, Teatro Goldoni 17 novembre – FIRENZE , Teatro Verdi

, Teatro Verdi 19 novembre – ROMA , Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 20 novembre – ROMA, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

