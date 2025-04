Niccolò Fabi si rivolge “Al Cuore Gentile” e torna con un omaggio allo stilnovismo

Niccolò Fabi, Al Cuore Gentile: significato del testo del nuovo brano

Mercoledì 22 aprile Niccolò Fabi ha pubblicato a sorpresa Al Cuore Gentile, un brano che svela una nuova sfumatura del suo prossimo album di inediti, Libertà Negli Occhi, in uscita per BMG il 16 maggio solo in formato CD+BOOK e Vinile.

Chiunque acquisterà il disco in uno di questi due formati avrà poi la possibilità – tramite QrCode – di scaricarne anche la versione digitale, che sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming e download solo a partire dal 13 giugno.

NICCOLò FABI, “AL CUORE GENTILE”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Dopo il racconto sonoro di 5 minuti e 40 secondi di Acqua Che Scorre, brano che invita l’uomo a guardare le bellezze della terra, Niccolò Fabi torna chitarra e voce con Al Cuore Gentile, facendo immergere l’ascoltatore in un’atmosfera più intima, quasi eterea, e trasportandolo in quel luogo – senza tempo – che è la poesia, più precisamente la poesia medievale.

SIGNIFICATO DEL BRANO

Così Niccolò Fabi racconta Al Cuore Gentile, un omaggio allo stilnovismo che chiude il suo nuovo disco di inediti:

“Nella seconda metà del XIII secolo Guido Guinizelli scriveva Al cor gentile rempaira sempre amore, una canzone che viene considerata il manifesto di quel nuovo modo di cantar d’amore chiamato ‘dolce stil novo‘.

Alla poesia medievale, in un tempo oramai lontano, ho dedicato cinque anni della mia vita. In qualche modo Libertà Negli Occhi è anche un dialogo con quella stagione della vita che, per brevità, chiamiamo gioventù, in cui si formano quelle categorie emotive e mentali che – nel bene e nel male – ci accompagneranno per sempre.

L’amore ai tempi dello stilnovo per me è una di quelle. Quindi, ho sentito il bisogno di omaggiarlo, musicando una libera riduzione e parafrasi della sua canzone simbolo.

Questa è una sua versione notturna nella nostra baita in mezzo alla neve, mentre i miei amici mi ascoltavano seduti su un divano, bevendosi una birra. Ed è stato un momento che non dimenticherò“.

TESTO DEL BRANO

L’amore torna sempre

Al cuore gentile

Perché sono nati insieme

Come luce dal sole

Come la virtù

Che fa la pietra preziosa

Così l’amore da valore

A ogni cosa

L’amore ha casa

Dentro al cuore gentile

Come la fiamma

Che sta sulla candela

Ma il cuore cattivo invece

Resiste all’amore

Così come il ghiaccio

Si nasconde al calore

Io non posso che obbedire

Compio la sua volontà

So che Dio potrà capirmi

Sembrava proprio un angelo

Foto di copertina a cura di Arash Radpour