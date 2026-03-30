30 Marzo 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
News
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30 Marzo 2026

Musica italiana settimana 14/2026. Notizie, annunci e aggiornamenti quotidiani

Tutto quello che conta davvero nella musica italiana: inediti, novità, tour, classifiche e annunci della settimana 14/2026.

News di Oriana Meo
Musica Italiana settimana 14/2026: tutte le novità
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Musica italiana – settimana 14/2026. In questo spazio raccogliamo, giorno dopo giorno, le notizie brevi legate all’attualità della musica italiana: nuove uscite discografiche, annunci di tour, progetti speciali, comunicazioni ufficiali e aggiornamenti dal settore.

Le segnalazioni verranno inserite progressivamente nel corso della settimana, seguendo l’ordine cronologico, per offrire una panoramica chiara e sintetica di ciò che accade nel panorama musicale italiano.

Articolo aggiornato il 29 marzo 2026 – h  17.00

notizie di musica italiana settimana 14 – 30 marzo 2026

[ALBUM] Bambole di Pezza, il 27 marzo esce il nuovo disco 5

Arriva il 27 marzo per Emi / Universal Music il nuovo album delle Bambole di Pezza, intitolato 5. Il progetto segue la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Resta con me e nasce da un momento di forte esposizione e dibattito sul tema della parità. Il disco unisce rock, pop e attitudine punk, alternando energia e introspezione, tra brani come Effetto collaterale e Antiproiettile. Tra gli episodi più attesi anche la versione di Occhi di gatto con Cristina D’Avena.

Bambole di Pezza tornano con “5”: il nuovo album tra equilibrio instabile e identità di band

Questo articolo è stato realizzato con il supporto di un assistente basato su intelligenza artificiale.

 

All Music Italia

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